'आप 'हीरो' हैं, मेडल के हकदार भी', कॉकपिट से हमलावर पायलट को काबू करने वाले यात्री से इस अंदाज में मिले नेतन्याहू, थपथपाई पीठ

- इजरायली PM नेतन्याहू ने एयरपोर्ट पर हमलावर पायलट को काबू करने वाले यात्री यानीव हायुन से मुलाकात की
- नेतन्याहू ने यानीव की बहादुरी की तारीफ करते हुए उन्हें ग्लोबल मेडल ऑफ ऑनर का हकदार बताया
- फ्लाइट में पायलट पर चाकू से हमला हुआ था, जिसमें यानीव ने कॉकपिट का दरवाजा तोड़कर हमलावर को काबू किया था
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट के उस यात्री से मुलाकात की, जिन्होंने बुधवार को हुई खौफनाक घटना के दौरान फ्लाइट के कॉकपिट में घुसकर हमलावर पायलट को को काबू किया था. नेतन्याहू ने 30 सितंबर को बेन-गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यानीव हायुन से मुलाकात की और उनकी जमकर तारीफ की. बता दें कि हायुन वही यात्री हैं, जिन्होंने फ्लाउट में खेले जा रहे खूनी खेल के दौरान हिम्मत दिखाकर कॉकपिट का दरवाजा तोड़ हमलावर पायलट को खींचकर बाहर निकाला था. नेतन्याहू ने इस दलेरी के लिए यानीव को हीरो बताया. उन्होंने यानीव से कहा, 'आप एक हीरो हैं, आप ग्लोबल मेडल ऑफ ऑनर के हकदार हैं.'
🚨WATCH: Hero Passenger Yaniv Hayun who saved the Fly Dubai flight by fighting off the co-pilot-terrorist tells PM Netanyahu "I knew how to pull the steering control by watching MAYDAY"— גיא עזריאל Guy Azriel | Diplomatic Correspondent (@GuyAz) September 30, 2026
Passenger: "...such a pressure, such a force that pulled me down. And at the door stood… pic.twitter.com/kDYOzcyD2W
इजरायली यात्री को नेतन्याहू ने बताया हीरो और मेडल का हकदार
पीएम नेतन्याहू ने इस हिम्मत भरे काम के लिए यानीव को हीरो बताते हुए मेडल का हकदार बताया. उन्होंने कहा कि यानीव को तो इस काम के लिए ग्लोबल मेडल ऑफ ऑनर का हकदार बताया. इसके साथ ही उन्होंने हिम्मती यात्री की पीठ भी थपथपाई. नेतन्याहू बहुत ही गर्मजोशी से यात्री और उनके परिवार से मिले.
ट्रंप ने भी की इजरायली यात्री की तारीफ
बता दें कि यानीव एक इजरायली हैं. वह भी उसी फ्लाइट में सवार थे, जिसके पायलट को चाकू मारा गया था. इस दौरान उनकी सूझबूझ और हिम्मत की भी जमकर तारीफ की जा रही है. अमेरिकी राष्ट्रति डोनाल्ड ट्रंप ने पायलट भारतीय पायलट स्मित मच्छार की तारीफ के साथ ही क इजरायली यात्री की भूमिका को भी काफी सराहा. उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी किया वह 'अद्भुत' था. ट्रंप ने कहा कि वह यात्री, जिसने कभी विमान नहीं उड़ाया था, वह कॉकपिट में पहुंचा, को-पायलट को उसकी सीट से खींचकर बाहर निकाला और पीछे फेंक दिया. इसके बाद अन्य यात्रियों ने मिलकर उसे काबू कर लिया.
इजरायली यात्री ने कॉकपिट में हमलावर पायलट को किया था काबू
बता दें कि दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में बुधवार को एक को पायलट ने फ्लाइट उड़ा रहे पायलट पर चाकू से हमला कर दिया था. इस दौरान पायलट की हिम्मत और यात्रियों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया और 170 से ज्यादा यात्रियों की जान बचाई जा सकी. फ्लाइट की सऊदी अरब में तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. इस घटना के दौरान हिम्मत दिखाकर हमलावर पायलट को काबू में करने वाले यात्री की जमकर तारीफ हो रही है. पीएम नेतन्याहू ने उसे हीरो बताया है. नेतन्याहू ने इस दलेर यात्री और उसके परिवार से एयरपोर्ट पर मुलाकात की और उसे जमकर शाबाशी दी.
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