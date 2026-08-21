विज्ञापन
विशेष लिंक

श्रीलंका में मिली महात्मा बुद्ध की 17 सोने की मूर्तियां

श्रीलंका के प्राचीन शहर अनुराधापुरा में अबयागिरी मंदिर में हुई खुदाई में मिली मूर्तियां. माना जा रहा है कि ये मूर्तियां करीब 1,200 से 1,300 साल पुरानी हैं.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
श्रीलंका में मिली महात्मा बुद्ध की 17 सोने की मूर्तियां
श्रीलंका में महात्मा बुद्ध की सोने की परत चढ़ी 17 मूर्तियां मिलीं

श्रीलंका में जमीन के अंदर हुई खुदाई में महात्मा बुद्ध की सोने की परत चढ़ी 17 मूर्तियां मिली हैं. पुरातत्वविदों ने इन मुर्तियों को एक ऐसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर खोजा है, जिसके बारे में माना जाता है कि यहां 2,000 साल से भी पहले एक बौद्ध मठ हुआ करता था. न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार यह दुर्लभ खोज मंगलवार, 18 अगस्त को श्रीलंका के प्राचीन शहर अनुराधापुरा में अबयागिरी मंदिर परिसर की एक पुरानी सुरक्षा दीवार की खुदाई के दौरान हुई. अनुराधापुरा श्रीलंका के मध्य-उत्तर हिस्से में स्थित है.

रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका सरकार के केंद्रीय सांस्कृतिक कोष के प्रोजेक्ट मैनेजर तुसिता हेराथ ने कहा कि पुरातत्व के लिहाज से सुरक्षित इस इलाके में 30 से ज्यादा सालों में यह सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खोज है. हेराथ ने खुदाई वाली जगह से एएफपी को बताया, “हमें पहले भी कई पुरानी चीजें मिली हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मूर्तियां पहली बार मिली हैं.”

कांसे के उपर चढ़ी सोने की परत

उन्होंने बताया कि मिली महात्मा बुद्ध की 17 मूर्तियां कांसे की हैं और उन पर सोने की परत चढ़ी हुई है. इन मूर्तियों की बनावट सातवीं और आठवीं सदी में मिली दूसरी पुरानी चीजों जैसी है. माना जा रहा है कि ये मूर्तियां करीब 1,200 से 1,300 साल पुरानी हैं. हेराथ ने कहा, “हमने इन पुरानी चीजों को आगे की जांच के लिए भेज दिया है. हमें उम्मीद है कि करीब एक महीने के अंदर इन्हें आम लोगों के देखने के लिए अभयगिरि म्यूजियम में प्रदर्शित किया जा सकेगा.”

ये मूर्तियां अनुराधापुरा के पवित्र शहर के अंदर अलग-अलग जगहों पर जमीन में दबी हुई मिलीं. अनुराधापुरा को 1982 से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला हुआ है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलने के बाद से श्रीलंका का केंद्रीय सांस्कृतिक कोष इस इलाके में लगातार खुदाई कर रहा है. यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की मान्यता मिलने के साथ श्रीलंका की सरकार पर इस ऐतिहासिक जगह को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी आई है.

श्रीलंका के एक न्यूज वेबसाइट मोनेटा ब्रीफ के अनुसार माना जाता है कि अभयगिरि मठ शहर की स्थापना पहली सदी में राजा वट्टागामनी अभय (जिन्हें वलागाम्बा के नाम से भी जाना जाता है) ने की थी और यह जल्द ही प्राचीन एशिया के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली बौद्ध केंद्रों में से एक बन गया. अनुराधापुरा के उत्तरी हिस्से में स्थित यह परिसर 500 एकड़ से ज्यादा इलाके में फैला हुआ था और माना जाता है कि अपने चरम पर यहां 5,000 से ज्यादा भिक्षु रहते थे.

यह इलाका बौद्ध धर्म की थेरवाद, महायान और वज्रयान जैसी अलग-अलग परंपराओं के लिए जाना जाता है. सैकड़ों साल पहले यहां चीन और भारत से विद्वान और तीर्थयात्री भी आते थे.

यह भी पढ़ें: इजरायली जेल से फिलिस्तीनी भाग न जाएं इसलिए ला रहे थे मगरमच्छ, फिर दया आ गई, इंसानों पर नहीं, जानवरों पर!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Buddha, Mahatma Buddha, Srilanka
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com