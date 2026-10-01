

सुबह 6:10 बजे - शूटिंग: अनीश भनवाला पुरुषों की 25 मीटर रैपिड पिस्टल व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन स्टेज 2 और टीम फ़ाइनल में

सुबह 6:30 बजे - ट्रैक साइक्लिंग: हर्षवीर सिंह सेखों पुरुषों की ओमनीअम स्क्रैच रेस 1/4 में, इसके बाद मेडल रेस.

सुबह 6:30 बजे - वॉलीबॉल: पुरुषों के क्वार्टर फ़ाइनल में भारत बनाम पाकिस्तान.

सुबह 7:00 बजे - स्क्वैश: महिलाओं की टीम सेमीफ़ाइनल में भारत बनाम हांगकांग.

सुबह 7:00 बजे - ट्रैक साइक्लिंग: कीर्ति रंगास्वामी चिक्का और सेलेस्टिना महिलाओं की स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में, इसके बाद मेडल रेस.

सुबह 7:22 बजे - रेसलिंग: अमन बनाम मंगोलिया के बोर्गिल तुवशिनबातार, पुरुषों की ग्रीको-रोमन 77 किग्रा राउंड ऑफ़ 16 बाउट, इसके बाद क्वार्टर फ़ाइनल और मेडल बाउट (अगर वह क्वालिफ़ाई करते हैं).

सुबह 7:30 बजे - सेलिंग: माही वर्मा, मनु फ्रांसिस, प्रिंस कुरुसिंकल, विष्णु सरवनन, कात्या इडा कोएल्हो, हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा गर्ल्स डिंगी, पुरुषों की स्किफ़, पुरुषों की डिंगी, महिलाओं की विंडसर्फिंग और महिलाओं की स्किफ़ रेस में.

सुबह 7:30 बजे से - जूडो: यामिनी मौर्य महिलाओं की 57 किग्रा क्वार्टर फ़ाइनल बाउट में; इनुंगनबी तखेलंबम महिलाओं की 70 किग्रा में.

सुबह 7:32 बजे - रेसलिंग: मानसी बनाम कजाकिस्तान की इरीना कुज़नेत्सोवा, महिलाओं की रेसलिंग 62 किग्रा राउंड ऑफ़ 16 बाउट, इसके बाद क्वार्टर फ़ाइनल और मेडल बाउट (अगर वह क्वालिफ़ाई करती हैं).

सुबह 7:36 बजे - कैनो स्लैलम: शिखा चौहान महिलाओं की कयाक सिंगल सेमीफ़ाइनल में, इसके बाद फ़ाइनल (अगर वह क्वालिफ़ाई करती हैं).

सुबह 7:55 बजे - रेसलिंग: सुमित पुरुषों की ग्रीको-रोमन 60 किग्रा क्वार्टर फ़ाइनल और मेडल बाउट में (अगर वह क्वालिफ़ाई करते हैं).

सुबह 8:19 बजे: रेसलिंग - पुरुषों के ग्रीको-रोमन 97 किग्रा क्वार्टर फाइनल और मेडल राउंड (अगर वे क्वालिफाई करते हैं) में नितेश बनाम तुर्कमेनिस्तान के अमनबेर्डी अगामामेदोव.

शाम 8:50 बजे: रग्बी सेवन्स - ग्रुप मैच में भारत बनाम हांगकांग और उसके बाद भारत बनाम चीन (दोपहर 3:50 बजे).

सुबह 9:47 बजे: आर्चरी - कंपाउंड पुरुषों के व्यक्तिगत क्वार्टर फाइनल में गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु बनाम चेन चिएह-लुन, और उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल (अगर वे क्वालिफाई करते हैं)।

सुबह 10:00 बजे: क्रिकेट - पुरुषों के सेमीफाइनल में भारत बनाम श्रीलंका.

सुबह 10:10 बजे: गोल्फ - पुरुषों के व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले और पुरुषों की टीम के राउंड 2 में वीर अहलावत, सप्तक तलवार और युवराज संधू.

दोपहर 12:00 बजे: शूटिंग - पुरुषों के 25 मीटर रैपिड पिस्टल व्यक्तिगत फाइनल में अनीश भनवाला (अगर वे क्वालिफाई करते हैं).

दोपहर 12:00 बजे: टेनिस - पुरुषों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में सुमित नागल बनाम चीन के वू यिबिंग.

दोपहर 12:18 बजे: महिलाओं के मैडिसन फाइनल (मेडल इवेंट) में हर्षिता जाखड़ और स्वस्ति सिंह.

दोपहर 1:00 बजे: स्क्वैश - पुरुषों की टीम के सेमीफाइनल में भारत बनाम मलेशिया.

दोपहर 1:00 बजे: हॉकी - पुरुषों के सेमीफाइनल में भारत बनाम पाकिस्तान.

शाम 4:42 बजे: स्पोर्ट क्लाइंबिंग - पुरुषों के स्पीड 4 क्वार्टर फाइनल में दीपू मल्लेश, और उसके बाद मेडल रेस.