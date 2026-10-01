Asian Games 2026 Day 12 LIVE Updates: एशियन गेम्स 2026 के 12वें दिन भारत को कुछ शानदार सफलताएं मिलीं, तो कुछ मोर्चों पर निराशा भी हाथ लगी. आर्चरी में बुधवार को दो स्वर्ण पदक जीतने वाली चिकीथा तानिपार्थी महिला कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गईं. वहीं, सेपकटकराव में भारत ने इतिहास रचते हुए पुरुष क्वाड्रेंट वर्ग में वियतनाम को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और कम से कम एक पदक पक्का कर लिया. स्क्वॉश में सेमीफाइनल के पहले मैच में अनाहत सिंह को हार मिली, लेकिन तन्वी खन्ना ने शानदार उलटफेर कर भारत को मुकाबले में बनाए रखा. हालांकि, वॉलीबॉल में भारत को बड़ा झटका लगा. पुरुष टीम को क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ सीधे सेटों में हार का सामना करना पड़ा और उसका अभियान समाप्त हो गया. अब भारतीय खेल प्रेमियों की नजरें दो बड़े मुकाबलों पर हैं. पुरुष हॉकी के सेमीफाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे, जबकि क्रिकेट में श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगी.
Asian Games Day 12 LIVE Updates: India Medal Tally, Results and Live Scores
तीरंदाजी: चिकिता तनिपार्थी कंपाउंड महिला व्यक्तिगत क्वार्टर फ़ाइनल में इंडोनेशिया की नुरिसा डियान अशरीफ़ा से 143-144 से हार गईं.
सेपकटकराव - भारत ने पुरुष क्वाड्रेंट ग्रुप ए के मुकाबले में वियतनाम को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और पदक पक्का कर लिया.
आर्चरी - कंपाउंड महिला व्यक्तिगत क्वार्टर फाइनल में चिकीथा तानिपर्थी को इंडोनेशिया की नुरिसा डियान अशरीफा से 143-144 से हार का सामना करना पड़ा.
साइक्लिंग - पुरुष ओम्नियम स्क्रैच रेस के पहले चरण के बाद हर्षवीर सिंह सेखों 22 अंकों के साथ 10वें स्थान पर हैं. अभी तीन रेस बाकी हैं.
ताइक्वांडो - महिला व्यक्तिगत पूमसे सेमीफाइनल में रूपा बयोर 7.6100 अंक के साथ पांचवें स्थान पर रहीं और पदक की दौड़ से बाहर हो गईं.
Here are the LIVE Scores and Updates of India's action at Asian Games 2026 Day 12:
Asian Games 2026 Day 12 LIVE Updates, आर्चरी: गणेश सेमीफाइनल के बेहद करीब
पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत क्वार्टर फाइनल में गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु का दबदबा जारी है. भारतीय तीरंदाज ने लगातार 10 लगाते हुए बढ़त मजबूत कर ली, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी चेन ने चौथे एंड के आखिरी तीर पर 7 अंक हासिल किए.
चार एंड के बाद स्कोर: गणेश 118-111 चेन. अब सिर्फ एक एंड बाकी है और गणेश की सेमीफाइनल में जगह लगभग तय नजर आ रही है.
Asian Games 2026 Day 12 LIVE Updates, सेलिंग: मनु और प्रिंस ने दिलाया सिल्वर मेडल
भारत को एशियन गेम्स 2026 में सेलिंग का पहला पदक मिला है. मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल की जोड़ी ने पुरुष स्किफ स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया.
नौ रेसों के बाद भारतीय जोड़ी 23 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही. चीन ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि हॉन्गकॉन्ग को कांस्य पदक मिला.
Asian Games 2026 Day 12 LIVE Updates: श्रीलंका ने जीता टॉस, भारत की पहले बल्लेबाजी, वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में मौका
भारत (प्लेइंग इलेवन): वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रित बुमराह
Presenting #TeamIndia's Playing XI for the semi-final 🙌— BCCI (@BCCI) October 1, 2026
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Asian Games Day 12 Live: जुडो में यामिनी क्वार्टरफ़ाइनल हारीं, इनुंगनबी क्वार्टरफ़ाइनल में पहुंचीं
जुडो में भारत के लिए मिली-जुली खबर है. यामिनी मौर्य को मंगोलिया की अरिउनज़ाया टेरबिश ने 'यूको' से हरा दिया. यामिनी अब रेपेशाज राउंड में पहुंच गई हैं. ब्रॉन्ज मैच में जगह बनाने के लिए उनका मुक़ाबला जापान की मियो शिराकाने से होगा.
वहीं, इनुंगनबी टखेलंबम ने -70kg कैटेगरी में नेपाल की पूनम श्रेष्ठ को 'इप्पोन' से हराकर क्वार्टरफ़ाइनल में जगह बना ली है. क्वार्टरफाइनल में इनुंगनबी का मुक़ाबला नॉर्थ कोरिया की मुन सोंग हुई से होगा.
Asian Games Day 12 Live: स्क्वैश में महिला टीम को ब्रॉन्ज
सेमीफ़ाइनल में भारत को हांगकांग से हार मिली और इसके साथ ही भारतीय महिला टीम को स्क्वैश में ब्रॉन्ज से संतोष करना पड़ा है. भारतीय महिला टीम का सफ़र यहीं खत्म हुआ. सेमीफ़ाइनल में हांगकांग ने भारत को 2-1 से हराया.
डिसायडर मैच में जोशना चिनप्पा, हो त्ज़े लोक से 0-3 (4-11, 7-11, 9-11) से हार गईं. 40 साल की जोशना ने पूरी कोशिश की, लेकिन कोर्ट पर वर्ल्ड नंबर 39 खिलाड़ी की रफ़्तार का मुक़ाबला नहीं कर पाईं. आख़िर में मुक़ाबला रोमांचक हो गया था, जब भारतीय खिलाड़ी ने 5 मैच बॉल बचाईं, लेकिन पहले दो गेम जिस तरह से खेले गए थे, उसके बाद जीत की कोई असल उम्मीद नहीं बची थी.
Asian Games Day 12 Live: रेसलिंग में नितेश का सिल्वर तय
मंगोलिया के गंखुयाग गनबातार को हराया रेसलिंग में नितेश सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं. नितेश सिवाच ने सेमीफाइनल में शानदार जीत हासिल की. उन्होंने हांग्झू एशियाई खेलों के ब्रॉन्ज़ मेडलिस्ट, मंगोलिया के गंखुयाग गनबातार को 9-0 से हराकर 2026 एशियाई खेलों में भारत के लिए पहला रेसलिंग मेडल पक्का किया.
नितेश, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में एशियाई चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था, आज बाद में होने वाले फाइनल में ईरान के मेहदी बलिहमज़ेहदे या जापान के यूरी नाकाज़ातो का सामना करेंगे.
Asian Games Day 12 Live: रेसलिंग में मानसी 62kg सेमीफ़ाइनल में हारीं
दो बार की वर्ल्ड चैंपियन के सामने, ओज़ाकी के 'टेकडाउन' के कारण मानसी ने शुरुआत में ही दो पॉइंट गंवा दिए। जापानी रेसलर ने एक मिनट बाद शानदार 'लेग टेकडाउन' और उसके बाद कंट्रोल बनाकर वही कारनामा दोहराया, लेकिन मानसी ने अच्छा डिफ़ेंस दिखाया और और पॉइंट गंवाने से बचीं. मैच के आधे समय तक भारतीय खिलाड़ी 0-4 से पीछे थीं. उन्होंने ओज़ाकी को अपनी पकड़ में लेने की कोशिश भी की, लेकिन पॉइंट के लिए 'टेकडाउन' पूरा नहीं कर सकीं.
दूसरे पीरियड की शुरुआत में मानसी ने पैर पकड़ने की कुछ कोशिशें कीं, लेकिन नो नोका का डिफ़ेंस बहुत मज़बूत था और वह भारतीय खिलाड़ी की पकड़ से बचती रहीं. ऐसा लग रहा था कि जापानी स्टार सिर्फ़ डिफ़ेंस करके ही मैच जीतना चाहती हैं. रेफरी ने उन्हें आक्रामक होने के लिए कहा, लेकिन 'पैसिविटी पॉइंट' नहीं दिए. मानसी ने 'टेकडाउन' की कोशिश की, लेकिन ओज़ाकी ने शानदार जवाबी 'टेकडाउन' किया और अपनी बढ़त को 6-0 कर दिया. मानसी की हार तय लग रही थी और जैसे-जैसे समय बीतता गया, नो नोका ने आसानी से उन्हें रोके रखा; आख़िरकार मानसी 0-6 से हार गईं.
अगर ओज़ाकी फ़ाइनल में पहुंचती हैं, तो मानसी 'रेपेचेज राउंड' में जाएंगी, और ऐसा होने की पूरी संभावना है.
Asian Games Day 12 Live: स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत-हॉन्गकॉन्ग
तन्वी खन्ना ने एक शानदार उलटफेर करते हुए भारत के लिए सेमीफ़ाइनल में बराबरी कर ली. उन्होंने एक गेम हारने के बाद वापसी की और ली का यी को - जो उनसे रैंकिंग में 33 स्थान ऊपर थीं - 3-1 (4-11, 13-11, 11-9, 13-11) से हराया.
इस सेमीफ़ाइनल का दूसरा मैच भी आखिर में रोमांचक रहा... तन्वी ने शानदार खेल दिखाया और वर्ल्ड नंबर 40 के सामने अपना संयम बनाए रखा. भारतीय खिलाड़ी ने आक्रामक खेल दिखाया, ऐसे शॉट्स खेले जिनसे ली की पहुँच की परीक्षा हो और लगातार कोशिश करती रहीं. जब मैच पॉइंट की स्थिति आई और स्कोर 11-11 से बराबर था, तो उन्होंने हिम्मत दिखाई और एक्स्ट्रा टाइम में जीत हासिल की.
इसके बाद ली अपने तौलिए में मुंह छिपाकर रो रही थीं. यह एक अप्रत्याशित हार थी, लेकिन तन्वी ने करो या मरो वाले मैच में वाकई कमाल का खेल दिखाया.अब बारी अनुभवी जोशना चिनप्पा की है, और निर्णायक मैच में सब कुछ दांव पर है.
Asian Games 2026 Day 12 LIVE Updates, स्क्वॉश: तन्वी खन्ना ने किया बड़ा उलटफेर, भारत ने सेमीफाइनल में की बराबरी
भारत की तन्वी खन्ना ने शानदार वापसी करते हुए दुनिया की 40वें नंबर की खिलाड़ी ली का यी को 3-1 (4-11, 13-11, 11-9, 13-11) से हरा दिया.
पहला गेम हारने के बाद तन्वी ने जबरदस्त खेल दिखाया और दबाव के क्षणों में बेहतरीन संयम रखते हुए भारत के लिए सेमीफाइनल मुकाबला 1-1 से बराबर कर दिया. अब सबकी नजरें निर्णायक मैच खेल रहीं जोशना चिनप्पा पर हैं.
Asian Games 2026 Day 12 LIVE Updates, रेसलिंग: नितेश सेमीफाइनल में पहुंचे
पुरुष ग्रीको-रोमन 97 किग्रा वर्ग के क्वार्टर फाइनल में नितेश ने तुर्कमेनिस्तान के अमानबेर्दी अगामामेदोव को 7-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली.
नितेश ने पहले पीरियड में ही 7-0 की बढ़त बना ली और फिर आराम से मुकाबला अपने नाम किया. अब सेमीफाइनल में उनका सामना मंगोलिया के गंखुयाग गनबातार या दक्षिण कोरिया के ली मिन-हो से होगा.
Asian Games 2026 Day 12 LIVE Updates, रेसलिंग: अमन क्वार्टर फाइनल में हारे, रेपेचेज की उम्मीद बरकरार
पुरुष ग्रीको-रोमन 77 किग्रा वर्ग के क्वार्टर फाइनल में भारत के अमन को कतर के मौजूदा एशियाई चैंपियन शाहिन बदाघीमोफराद के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा.
शाहिन ने मुकाबले की शुरुआत से दबदबा बनाए रखा और तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई.
हालांकि, अगर शाहिन फाइनल में पहुंचते हैं तो अमन को रेपेचेज के जरिए पदक की दौड़ में वापसी का मौका मिलेगा.
Asian Games 2026 Day 12 LIVE Updates, स्क्वॉश: तन्वी खन्ना ने की शानदार वापसी
महिला टीम सेमीफाइनल में तन्वी खन्ना ने पहला गेम गंवाने के बाद जोरदार वापसी की है. दुनिया की 40वें नंबर की खिलाड़ी ली का यी के खिलाफ तन्वी ने लगातार दो गेम जीतकर 2-1 की बढ़त बना ली है.
भारत पहले ही पहला मैच हार चुका है, ऐसे में तन्वी की यह वापसी टीम के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है.
Asian Games 2026 Day 12 LIVE Updates, रेसलिंग: मानसी अहलावत ने जो सु-बीन को हराकर सेमीफाइनल में
रेसलिंग - महिला 62 किग्रा वर्ग के क्वार्टर फाइनल में मानसी अहलावत ने दक्षिण कोरिया की जो सु-बीन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली. मुकाबले की शुरुआत में 3-0 की बढ़त बनाने के बाद मानसी ने विक्ट्री बाय फॉल से जीत दर्ज की.
रेसलिंग - सेमीफाइनल में मानसी का सामना जापान की नोनोका ओजाकी से हो सकता है, जो दो बार की विश्व चैंपियन, पेरिस ओलंपिक कांस्य पदक विजेता और हांगझोउ एशियाई खेलों की रजत पदक विजेता हैं.
Asian Games 2026 Day 12 LIVE Updates:सुमित दलाल को ईरान के खिलाफ 1-1 की बराबरी के बावजूद VPO1 नियम के तहत हार
रेसलिंग - पुरुष ग्रीको-रोमन 60 किग्रा क्वार्टर फाइनल में भारत के सुमित दलाल को ईरान के सज्जाद अब्बासपौररागानी के खिलाफ 1-1 से बराबरी के बावजूद VPO1 नियम के तहत हार का सामना करना पड़ा.
रेसलिंग - मौजूदा जूनियर एशियाई चैंपियन सुमित का अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है. अगर ईरानी पहलवान फाइनल में पहुंचता है तो सुमित को रेपेचेज के जरिए पदक की दौड़ में लौटने का मौका मिलेगा.
VPO1 नियम क्या है?
जब कोई पहलवान नियमित समय (Match Time) खत्म होने पर अंकों के आधार पर जीतता है (9 या उससे कम अंकों के अंतर से) और हारने वाले पहलवान ने भी मैच में कम से कम 1 या उससे अधिक तकनीकी अंक (Technical Points) बनाए हों, तो उस जीत को VPO1 कहा जाता है.
Asian Games 2026 Day 12 LIVE Updates, रेसलिंग: मानसी ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह
भारत की मानसी ने महिला 62 किग्रा वर्ग के राउंड ऑफ 16 में कजाखिस्तान की इरिना कुजनेत्सोवा को 6-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया.
मानसी का प्रदर्शन पूरी तरह एकतरफा रहा और उन्होंने मुकाबले में प्रतिद्वंद्वी को कोई मौका नहीं दिया. अब क्वार्टर फाइनल में उनका सामना दक्षिण कोरिया की जो सु-बीन से होगा.
Asian Games 2026 Day 12 LIVE Updates, जूडो: यामिनी मौर्य क्वार्टर फाइनल में
महिला 57 किग्रा वर्ग में भारत की यामिनी मौर्य ने कतर की फतेना बु-काहूस को इप्पोन से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. अब क्वार्टर फाइनल में यामिनी का सामना मंगोलिया की अरियुनजाया तेरबिश से होगा.
Asian Games 2026 Day 12 LIVE Updates, वॉलीबॉल: पाकिस्तान ने भारत का सफर रोका
पुरुष क्वार्टर फाइनल में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सीधे सेटों में हार झेलनी पड़ी.
स्कोर: 19-25, 23-25, 18-25
भारत ने कुछ मौकों पर चुनौती पेश की, लेकिन पाकिस्तान पूरे मैच में बेहतर टीम नजर आया और सेमीफाइनल में पहुंच गया. भारत का अभियान क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया.
Asian Games 2026 Day 12 LIVE Updates, स्क्वॉश: अनाहत सिंह का दिल टूटने वाला मुकाबला
भारत की अनाहत सिंह को हॉन्गकॉन्ग की चान सिन युक ने 3-2 (9-11, 8-11, 11-6, 13-11, 12-10) से हराकर मैच जीत लिया.
अनाहत 2-0 की बढ़त पर थीं और उनके पास 4 मैच प्वाइंट भी थे, लेकिन वह मुकाबला खत्म नहीं कर सकीं. इसके साथ ही हॉन्गकॉन्ग ने सेमीफाइनल टाई में 1-0 की बढ़त बना ली.
Asian Games 2026 Day 12 LIVE Updates: सेपकटकरा में भारत पुरुषों के क्वाड्रेंट ग्रुप में भारत का मेडल हुआ पक्का
सेपकटकरा में भारत पुरुषों के क्वाड्रेंट ग्रुप में भारत का मेडल पक्का हो गया है. म्यांमार से मुकाबले में भारत ने जीत के साथ ये कारनामा किया है.
Asian Games 2026 Day 12 LIVE Updates, वॉलीबॉल: भारत मुश्किल में
पाकिस्तान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल के तीसरे सेट में भारत 10-16 से पीछे चल रहा है. पहले दो सेट गंवा चुकी भारतीय टीम पर अब बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है.
Asian Games 2026 Day 12 LIVE Updates, रेसलिंग: अमन ने शानदार वापसी के साथ क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह
एक समय 2-6 से पीछे चल रहे अमन ने जबरदस्त वापसी करते हुए मुकाबला 8-6 से अपने नाम कर लिया.
इस जीत के साथ अमन ने पुरुष ग्रीको-रोमन 77 किग्रा वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है.
Asian Games 2026 Day 12 LIVE Updates, स्क्वॉश: अनाहत सिंह के मुकाबले में जबरदस्त ड्रामा
अनाहत सिंह ने पहले दो गेम 11-9, 11-8 से जीतकर 2-0 की बढ़त बना ली थी, लेकिन हॉन्गकॉन्ग की चान सिन युक ने जोरदार वापसी करते हुए तीसरा गेम 11-6 और चौथा गेम भी जीतकर मुकाबला निर्णायक गेम में पहुंचा दिया.
चौथे गेम में अनाहत के पास कई मैच प्वाइंट थे, लेकिन वह उन्हें भुना नहीं सकीं. एक विवादित स्ट्रोक फैसले के बाद चान ने मैच को बराबरी पर ला दिया.
Asian Games 2026 Day 12 LIVE Updates, वॉलीबॉल: पाकिस्तान से हार की कगार पर भारत
भारत ने दूसरे सेट में 19-16 की बढ़त बनाई थी, लेकिन अहम समय पर लगातार गलतियों ने मैच का रुख बदल दिया. पाकिस्तान ने वापसी करते हुए दूसरा सेट 25-23 से जीत लिया.
स्कोर: पाकिस्तान 2-0 भारत (25-19, 25-23)
अब भारत के पास वापसी की कोई गुंजाइश नहीं बची है.
Asian Games 2026 Day 12 LIVE Updates, वॉलीबॉल: दूसरे सेट में भारत मुश्किल में
भारत ने एक बार फिर लगातार 5 अंक गंवा दिए और मुकाबले का रुख पाकिस्तान की ओर चला गया. अहम मौके पर पाकिस्तान ने बढ़त बनाते हुए दूसरे सेट में 21-19 की बढ़त हासिल कर ली.
भारत को अब सेट बचाने के लिए तुरंत वापसी करनी होगी.
Asian Games 2026 Day 12 LIVE Updates, वॉलीबॉल: पाकिस्तान ने बराबरी की
भारत ने 3 अंकों की बढ़त बनाई थी, लेकिन लगातार गलतियों और एक अहम स्पाइक गंवाने का खामियाजा भुगतना पड़ा. पाकिस्तान ने मौका भुनाते हुए स्कोर 19-19 से बराबर कर दिया.
Asian Games 2026 Day 12 LIVE Updates, तायक्वांडो: रूपा बयोर पदक की दौड़ से बाहर
महिला व्यक्तिगत पूमसे सेमीफाइनल में भारत की रूपा बयोर 7.6100 अंक के साथ पांचवें स्थान पर रहीं और फाइनल में जगह नहीं बना सकीं. इसके साथ ही उनका अभियान समाप्त हो गया.
Asian Games 2026 Day 12 LIVE Updates, वॉलीबॉल: भारत ने बढ़त बनाई, लेकिन पाकिस्तान ने वापसी की
जॉन के शानदार ब्लॉक और पाकिस्तान की गलती से भारत ने बढ़त मजबूत की, लेकिन पाकिस्तान ने लगातार दो अंक लेकर अंतर कम कर दिया.
स्कोर: भारत 16-15 पाकिस्तान
Asian Games 2026 Day 12 LIVE Updates, स्क्वॉश: महिला टीम सेमीफाइनल में भारत की शुरुआत अनाहत सिंह करेंगी
हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की ओर से अनाहत सिंह पहला मैच खेलेंगी. उनका सामना चान सिन युक से होगा. ग्रुप चरण में आमतौर पर तन्वी खन्ना ने शुरुआत की थी.
जीत के साथ भारतीय महिला टीम एक और पदक पक्का करने के बेहद करीब पहुंच जाएगी.
Asian Games 2026 Day 12 LIVE Updates, वॉलीबॉल: दूसरे सेट में भी पाकिस्तान ने बनाई बढ़त
दूसरे सेट में भी पाकिस्तान ने पहला बड़ा झटका दिया. भारतीय लिबेरो आनंद की गलती के बाद पाकिस्तान ने लगातार दो अंक जुटाकर बढ़त बना ली. भारत ने जोएल बेंजामिन को कोर्ट पर उतारा, जिन्होंने फ्रंट कोर्ट में असर भी दिखाया, लेकिन भारतीय टीम अपनी सर्विस पर लगातार अंक हासिल करने में संघर्ष करती रही. दूसरी ओर, पाकिस्तान की स्पाइकिंग अब तक बेहद प्रभावशाली रही है.
स्कोर: भारत 10-12 पाकिस्तान, पहला सेट गंवाने के बाद भारत को मुकाबले में बने रहने के लिए जल्द वापसी करनी होगी.
Asian Games 2026 Day 12 LIVE Updates, वॉलीबॉल: पाकिस्तान ने पहला सेट जीता
पुरुष क्वार्टर फाइनल के पहले सेट में भारत ने शुरुआत और अंतिम हिस्से में पाकिस्तान को कड़ी टक्कर दी, लेकिन बीच के कुछ मिनटों ने मैच का रुख बदल दिया. 11-11 की बराबरी के बाद पाकिस्तान ने लगातार पांच अंक हासिल किए और वहीं से बढ़त बना ली.
भारत ने बाद में वापसी की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने पहला सेट 25-19 से अपने नाम कर लिया. अब भारतीय टीम को अगले सेटों में ऐसी गलतियों से बचना होगा और मुकाबले में वापसी के लिए बेहतर शुरुआत करनी होगी.
Asian Games 2026 Day 12 LIVE Updates, वॉलीबॉल: पहले सेट में पाकिस्तान ने बनाई बढ़त
पुरुष क्वार्टर फाइनल में 11-11 की बराबरी के बाद भारतीय टीम की कुछ गलतियों का पाकिस्तान ने पूरा फायदा उठाया. पाकिस्तान ने लगातार 5 अंक हासिल करते हुए स्कोर 16-11 कर लिया और पहली बार मैच में मजबूत बढ़त बना ली.
भारत अब पहले सेट में दबाव में है और वापसी के लिए उसे जल्द ही लय हासिल करनी होगी.
Asian Games 2026 Day 12 LIVE Updates, वॉलीबॉल: भारत-पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल में कांटे की टक्कर
पुरुषों के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत और पाकिस्तान के बीच शानदार मुकाबला देखने को मिल रहा है. भारत एक समय 2-4 से पीछे था, लेकिन अश्वल राय के बेहतरीन ब्लॉक और जेरोम विनिथ के सर्विस ऐस की बदौलत मैच में वापसी कर ली.
इसके बाद दोनों टीमें लगातार अंक बटोरती रहीं. पाकिस्तान के शानदार ब्लॉक का जवाब चिराग यादव ने दमदार स्पाइक से दिया और स्कोर 8-8 की बराबरी पर पहुंच गया.
मुकाबला फिलहाल बेहद रोमांचक बना हुआ है और दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है.
Asian Games Day 12 Live: सेपकटकरा में भारत अजेय रहा
सेपकटकरा में भारत पुरुषों के क्वाड्रेंट ग्रुप में अजेय रहा.
भारत ने पुरुषों के क्वाड्रेंट ग्रुप के अपने आखिरी मैच में वियतनाम को 2-0 (15-12, 15-9) से हराया और अपना अजेय रहने का सिलसिला जारी रखा.
भारत ने अब तक खेले गए दोनों मैच जीते हैं और अगला मुकाबला म्यांमार से होगा. अगर वे सेमीफाइनल में जगह बना लेते हैं, तो उनका मेडल पक्का हो जाएगा.
Asian Games Day 12 Live: सेपकटाक्रा में भारत बनाम वियतनाम
भारत पुरुषों के क्वाड्रेंट ग्रुप मैच में वियतनाम का सामना करने के लिए तैयार है, और इस मैच पर ही अगले दौर में जगह बनाने का दारोमदार टिका है.ग्रुप स्टेज में अब तक एक जीत और एक हार के बाद, अगले दौर में अपनी जगह पक्की करने के लिए भारत को इस मुकाबले में जीतना बहुत ज़रूरी है.
Asian Games Day 12 Live: चिकिता क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर
आर्चरी से अच्छी खबर नहीं आई है. कल मिक्स्ड टीम और महिला टीम इवेंट में दो गोल्ड मेडल जीतने वाली चिकिता को क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया की नुरिसा डियान अशरीफ़ा ने हरा दिया.आज चिकिता को कोई मेडल नहीं मिला और आइची-नागोया गेम्स के 12वें दिन भारतीय आर्चरी इवेंट्स की शुरुआत बहुत निराशाजनक रही.
Asian Games Day 12 Live: 25 मीटर रैपिड पिस्टल क्वालिफिकेशन
भारत के अनीश भनवाला जल्द ही पुरुषों की 25 मीटर रैपिड पिस्टल व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन और टीम फ़ाइनल में हिस्सा लेंगे.यह इस इवेंट का दूसरा चरण होगा; इससे पहले अनीश ने कुल 290 के स्कोर के साथ पहला चरण पांचवें स्थान पर पूरा किया था.
Asian Games Day 12 Live: ताइक्वांडो में एक्शन में होंगी रूपा
12वें दिन की शुरुआत में भारत की ताइक्वांडो स्टार रूपा बायोर महिलाओं के व्यक्तिगत पूमसे सेमीफ़ाइनल में हिस्सा लेंगी. अगर रूपा सेमीफ़ाइनल से आगे बढ़ती हैं, तो वह अगले राउंड में गोल्ड मेडल के लिए मुक़ाबला करेंगी.
Asian Games Day 12 Live: चिकिता तनिपार्थी कंपाउंड महिला व्यक्तिगत क्वार्टर फ़ाइनल में
कल दो गोल्ड मेडल जीतने के बाद, चिकिता तनिपार्थी आज फिर मैदान में हैं.वह कंपाउंड महिला व्यक्तिगत क्वार्टर फ़ाइनल में इंडोनेशिया की नुरिसा डियान अशरीफ़ा का सामना करेंगी और अपना तीसरा मेडल जीतने की कोशिश करेंगी.यह भारत के लिए अपना गोल्ड मेडल बचाने का भी मौका है, क्योंकि पिछली बार ज्योति सुरेखा ने इसे जीता था.अगर चिकिता क्वालीफाई करती हैं, तो इस इवेंट के सेमीफाइनल और फाइनल भी आज ही होंगे.
Asian Games Day 12 Live: आज का शेड्यूल
सुबह 6:10 बजे - शूटिंग: अनीश भनवाला पुरुषों की 25 मीटर रैपिड पिस्टल व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन स्टेज 2 और टीम फ़ाइनल में
सुबह 6:30 बजे - ट्रैक साइक्लिंग: हर्षवीर सिंह सेखों पुरुषों की ओमनीअम स्क्रैच रेस 1/4 में, इसके बाद मेडल रेस.
सुबह 6:30 बजे - वॉलीबॉल: पुरुषों के क्वार्टर फ़ाइनल में भारत बनाम पाकिस्तान.
सुबह 7:00 बजे - स्क्वैश: महिलाओं की टीम सेमीफ़ाइनल में भारत बनाम हांगकांग.
सुबह 7:00 बजे - ट्रैक साइक्लिंग: कीर्ति रंगास्वामी चिक्का और सेलेस्टिना महिलाओं की स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में, इसके बाद मेडल रेस.
सुबह 7:22 बजे - रेसलिंग: अमन बनाम मंगोलिया के बोर्गिल तुवशिनबातार, पुरुषों की ग्रीको-रोमन 77 किग्रा राउंड ऑफ़ 16 बाउट, इसके बाद क्वार्टर फ़ाइनल और मेडल बाउट (अगर वह क्वालिफ़ाई करते हैं).
सुबह 7:30 बजे - सेलिंग: माही वर्मा, मनु फ्रांसिस, प्रिंस कुरुसिंकल, विष्णु सरवनन, कात्या इडा कोएल्हो, हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा गर्ल्स डिंगी, पुरुषों की स्किफ़, पुरुषों की डिंगी, महिलाओं की विंडसर्फिंग और महिलाओं की स्किफ़ रेस में.
सुबह 7:30 बजे से - जूडो: यामिनी मौर्य महिलाओं की 57 किग्रा क्वार्टर फ़ाइनल बाउट में; इनुंगनबी तखेलंबम महिलाओं की 70 किग्रा में.
सुबह 7:32 बजे - रेसलिंग: मानसी बनाम कजाकिस्तान की इरीना कुज़नेत्सोवा, महिलाओं की रेसलिंग 62 किग्रा राउंड ऑफ़ 16 बाउट, इसके बाद क्वार्टर फ़ाइनल और मेडल बाउट (अगर वह क्वालिफ़ाई करती हैं).
सुबह 7:36 बजे - कैनो स्लैलम: शिखा चौहान महिलाओं की कयाक सिंगल सेमीफ़ाइनल में, इसके बाद फ़ाइनल (अगर वह क्वालिफ़ाई करती हैं).
सुबह 7:55 बजे - रेसलिंग: सुमित पुरुषों की ग्रीको-रोमन 60 किग्रा क्वार्टर फ़ाइनल और मेडल बाउट में (अगर वह क्वालिफ़ाई करते हैं).
सुबह 8:19 बजे: रेसलिंग - पुरुषों के ग्रीको-रोमन 97 किग्रा क्वार्टर फाइनल और मेडल राउंड (अगर वे क्वालिफाई करते हैं) में नितेश बनाम तुर्कमेनिस्तान के अमनबेर्डी अगामामेदोव.
शाम 8:50 बजे: रग्बी सेवन्स - ग्रुप मैच में भारत बनाम हांगकांग और उसके बाद भारत बनाम चीन (दोपहर 3:50 बजे).
सुबह 9:47 बजे: आर्चरी - कंपाउंड पुरुषों के व्यक्तिगत क्वार्टर फाइनल में गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु बनाम चेन चिएह-लुन, और उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल (अगर वे क्वालिफाई करते हैं)।
सुबह 10:00 बजे: क्रिकेट - पुरुषों के सेमीफाइनल में भारत बनाम श्रीलंका.
सुबह 10:10 बजे: गोल्फ - पुरुषों के व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले और पुरुषों की टीम के राउंड 2 में वीर अहलावत, सप्तक तलवार और युवराज संधू.
दोपहर 12:00 बजे: शूटिंग - पुरुषों के 25 मीटर रैपिड पिस्टल व्यक्तिगत फाइनल में अनीश भनवाला (अगर वे क्वालिफाई करते हैं).
दोपहर 12:00 बजे: टेनिस - पुरुषों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में सुमित नागल बनाम चीन के वू यिबिंग.
दोपहर 12:18 बजे: महिलाओं के मैडिसन फाइनल (मेडल इवेंट) में हर्षिता जाखड़ और स्वस्ति सिंह.
दोपहर 1:00 बजे: स्क्वैश - पुरुषों की टीम के सेमीफाइनल में भारत बनाम मलेशिया.
दोपहर 1:00 बजे: हॉकी - पुरुषों के सेमीफाइनल में भारत बनाम पाकिस्तान.
शाम 4:42 बजे: स्पोर्ट क्लाइंबिंग - पुरुषों के स्पीड 4 क्वार्टर फाइनल में दीपू मल्लेश, और उसके बाद मेडल रेस.
Asian Games Day 12 Live: ओहायो गोज़ाइमासु
आज एशियाड का 12वां दिन है. आाज हॉकी में जहां सेमीफाइनल में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा, जबकि क्रिकेट टीम श्रीलंका से भिड़ेगी. इसके अलावा कुश्ती और बॉक्सिंग के भी मुकाबले होने है. भारत के लिए 11वां दिन जबरदस्त रहा था और आर्चरी में तीन गोल्ड आए थे. जबकि मिक्स्ड ट्रैप शूटिंग में भी भारत ने गोल्ड जीता था.भारत आज अपने पदकों की संख्या को 60 पार लेकर जाना चाहेगा.