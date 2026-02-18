उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर सीजन शुरू, वन विभाग ने की मॉक ड्रिल, कम बारिश और बर्फबारी ने बढ़ाई सिरदर्दी

उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर सीजन 15 फरवरी से शुरू हो चुका है. उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको लेकर सभी तरह की तैयारी पूरी कर चुका है. गुरुवार, यानी 18 फरवरी को वन विभाग ने फॉरेस्ट फायर सीजन को लेकर राज्यभर में मॉक ड्रिल आयोजित की. प्रदेश के सभी वन प्रभाग, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों द्वारा फॉरेस्ट फायर मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की गई. इस मॉक ड्रिल में आपदा प्रबंधन, राजस्व विभाग, पुलिस संचार, SDRF, NDRF, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की टीमें शामिल हुईं. साथ ही वन पंचायत, ग्राम स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा समितियां, महिला/युवा मंगल दल और स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी प्रतिभाग किया.

63 घटनाएं दर्ज, 35.91 हेक्टेयर जंगल प्रभावित

फॉरेस्ट फायर सीजन में उत्तराखंड में वन संपदा के साथ वन्यजीवों और मानव जीवन को भी नुकसान पहुंचता है. 1 नवंबर 2025 से 18 फरवरी 2026 तक उत्तराखंड में कुल 63 आग लगने की घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं, जिनमें 35.91 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुआ है. सिविल सोयम और वन पंचायत क्षेत्रों में 6.35 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुआ है.

किस जिले में कितनी आग लगी?—डिविजनवार विवरण