कोलकाता में अचानक हिलने लगी धरती, आज ही के दिन भूकंप ने चिली में मचाई थी तबाही

Kolkata Earthquake: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अचानक धरती हिलने लगी, भूकंप के इन तेज झटकों से लोग दहशत में आ गए और कुछ देर तक अफरा तफरी सी मच गई. रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.4 बताई जा रही है. फिलहाल किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं आई है. ये भूकंप उसी दिन आया है, कई साल पहले जिस दिन चिली में हाहाकार मचा था. 27 फरवरी को ही चिली में एक विनाशकारी भूकंप आया था और इसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी. भूकंप इतना शक्तिशाली था कि लोगों को घरों से बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला.

चिली में मच गई थी तबाही

चिली में 27 फरवरी 2010 को आए इस भूकंप की तीव्रता 8.8 मापी गई थी, ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक था. इस भूकंप का केंद्र जमीन से 35 किलोमीटर नीचे था. भूकंप की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं. चिली की कई सड़कों में दरारें आ गईं और फ्लाईओवर भी टूट गए.