अब ChatGPT पर भी दिखेगा बोल्ड एडल्ट कंटेंट, जानिए कंपनी ने किसको इरॉटिका दिखाने को मंजूरी दी

ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI ने मंगलवार, 15 अक्टूबर को घोषणा की कि अब उसने ChatGPT चैटबॉट पर प्रतिबंधों में ढील दे दी है. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले इस चैटबॉट में कामुक यानी इरॉटिक कंटेंट को अनुमति दे दी है. कंपनी का कहना है कि वह अपने एडल्ट यूजर्स के साथ एडल्ट जैसे व्यवहार करने के सिद्धांत पर काम कर रही है और वह उसी के तहत अपने चैटबॉट पर एडल्ट कंटेंट को मंजूरी दे रही है.

अब आपके मन में ख्याल आ सकता है कि जिस ChatGPT चैटबॉट का उपयोग आप अपने रोजमर्रा के जीवन को आसान करने के लिए, अपने तमाम सवालों को पूछने के लिए, कई मामलों में अपने स्कूल/ कॉलेज/ ऑफिस का असाइमेंट करने के लिए करते हैं, यहां तक की बॉस को मेल करने के लिए जिसकी मदद लेते हैं, उसपर किसको एडल्ट कंटेंट देखने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि इसका उपयोग तो आजकल 3-4th के बच्चे भी करते हैं.

न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार OpenAI की तरफ से कहा गया है कि ChatGPT चैटबॉट पर केवल वेरिफाई किए गए वयस्क यानी एडल्ट को ही ऐसे इरॉटिक कंटेंट दिखाए जाएंगे. यह महत्वपूर्ण अपडेट या बदलाव दिसंबर में आएगा, जब OpenAI अधिक व्यापक एज-गेटिंग शुरू करने की योजना बना रहा है जो वेरिफाइड वयस्कों के लिए इरॉटिक कंटें की अनुमति देगा.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, कंपनी के CEO सैम ऑल्टमैन ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए AI पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है लेकिन इसने चैटबॉट को उन यूजर्स के लिए कम उपयोगी या आनंददायक बना दिया है, जिन्हें कोई मानसिक स्वास्थ्य समस्या नहीं थी.

We made ChatGPT pretty restrictive to make sure we were being careful with mental health issues. We realize this made it less useful/enjoyable to many users who had no mental health problems, but given the seriousness of the issue we wanted to get this right.



Now that we have… — Sam Altman (@sama) October 14, 2025

OpenAI ने अभी नहीं बताया है कि ये वेरिफिकेशन कैसे किया जाएगा या एडल्ट कंटेंट के लिए और कैसे सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे. इससे पहले कंपनी ने सितंबर में 18 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए एक अलग चैटजीपीटी अनुभव लॉन्च किया था. उसमें किसी भी एडल्ट कंटेंट या ग्राफिक को ब्लॉक कर दिया जाता था.

