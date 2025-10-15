विज्ञापन
विशेष लिंक

अब ChatGPT पर भी दिखेगा बोल्ड एडल्ट कंटेंट, जानिए कंपनी ने किसको इरॉटिका दिखाने को मंजूरी दी

OpenAI ने अभी नहीं बताया है कि ये वेरिफिकेशन कैसे किया जाएगा या एडल्ट कंटेंट के लिए और कैसे सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे.

Read Time: 2 mins
Share
अब ChatGPT पर भी दिखेगा बोल्ड एडल्ट कंटेंट, जानिए कंपनी ने किसको इरॉटिका दिखाने को मंजूरी दी
  • OpenAI ने ChatGPT पर अब एडल्ट यूजर्स के लिए कामुक या इरॉटिक कंटेंट की अनुमति देने की घोषणा की है
  • यह बदलाव दिसंबर में लागू होगा और केवल वेरिफाइड वयस्कों को इरॉटिक कंटेंट दिखाया जाएगा
  • अभी तक वेरिफिकेशन प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों के बारे में OpenAI ने कोई विस्तृत जानकारी प्रदान नहीं की है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI ने मंगलवार, 15 अक्टूबर को घोषणा की कि अब उसने ChatGPT चैटबॉट पर प्रतिबंधों में ढील दे दी है. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले इस चैटबॉट में कामुक यानी इरॉटिक कंटेंट को अनुमति दे दी है. कंपनी का कहना है कि वह अपने एडल्ट यूजर्स के साथ एडल्ट जैसे व्यवहार करने के सिद्धांत पर काम कर रही है और वह उसी के तहत अपने चैटबॉट पर एडल्ट कंटेंट को मंजूरी दे रही है.

अब आपके मन में ख्याल आ सकता है कि जिस ChatGPT चैटबॉट का उपयोग आप अपने रोजमर्रा के जीवन को आसान करने के लिए, अपने तमाम सवालों को पूछने के लिए, कई मामलों में अपने स्कूल/ कॉलेज/ ऑफिस का असाइमेंट करने के लिए करते हैं, यहां तक की बॉस को मेल करने के लिए जिसकी मदद लेते हैं, उसपर किसको एडल्ट कंटेंट देखने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि इसका उपयोग तो आजकल 3-4th के बच्चे भी करते हैं.

न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार OpenAI की तरफ से कहा गया है कि ChatGPT चैटबॉट पर केवल वेरिफाई किए गए वयस्क यानी एडल्ट को ही ऐसे इरॉटिक कंटेंट दिखाए जाएंगे. यह महत्वपूर्ण अपडेट या बदलाव दिसंबर में आएगा, जब OpenAI अधिक व्यापक एज-गेटिंग शुरू करने की योजना बना रहा है जो वेरिफाइड वयस्कों के लिए इरॉटिक कंटें की अनुमति देगा.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, कंपनी के CEO सैम ऑल्टमैन ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए AI पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है लेकिन इसने चैटबॉट को उन यूजर्स के लिए कम उपयोगी या आनंददायक बना दिया है, जिन्हें कोई मानसिक स्वास्थ्य समस्या नहीं थी.

OpenAI ने अभी नहीं बताया है कि ये वेरिफिकेशन कैसे किया जाएगा या एडल्ट कंटेंट के लिए और कैसे सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे. इससे पहले कंपनी ने सितंबर में 18 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए एक अलग चैटजीपीटी अनुभव लॉन्च किया था. उसमें किसी भी एडल्ट कंटेंट या ग्राफिक को ब्लॉक कर दिया जाता था.

यह भी पढ़ें: ब्रिटेन में मिला 19 करोड़ साल पुराना ‘ड्रैगन'! समंदर में करता था राज

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
ChatGPT, OpenAI, Artificial Intelligence
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com