Weight Loss ChatGPT Prompts: टेक एक्सपर्ट ने ChatGPT से 12 हफ्तों में 27 किलो वजन कम किया, यहां जानिए वजन कम करने के लिए 5 प्रॉम्प्ट

ChatGPT Prompts For Weight Loss: AI अब सिर्फ कामकाज या कोई ट्रिप प्लान तक सीमित नहीं रहा. यह हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बनता जा रहा है.

वजन कम कैसे करें
ChatGPT Prompts For Weight Loss: आजकल की बदलती लाइफ में अब AI अब सिर्फ कामकाज या कोई ट्रिप प्लान तक सीमित नहीं रहा. यह हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बनता जा रहा है. अब वजन कम करने के लिए भी एआई ने अहम भूमिका निभाई है. दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर हसन ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी शेयर की. जिसमें उन्होंने बताया कि वजन कम करने के लिए न तो जिम जॉइन किया, न महंगे डाइट प्लान अपनाए और न ही किसी पर्सनल ट्रेनर की मदद ली. इसके बजाय उन्होंने ChatGPT को अपना वर्चुअल ट्रेनर बनाया और उसी की मदद से 27 किलो वजन कम कर लिया.

हसन ने बताया कि उन्होंने रोजाना ChatGPT को प्रॉम्प्ट दिए और उसके अनुसार एक रूटीन फॉलो किया, जिसकी मदद वजन कम करने में मदद मिली. यूजर ने लिखा, “मैंने ChatGPT को अपना पर्सनल ट्रेनर बनाया और 27 किलो वजन घटाया. रोजाना अनुशासन और सही प्रॉम्प्ट्स ने मुझे ट्रैक पर रखा.” हसन ने सिर्फ अपनी सफलता की कहानी नहीं बताई, बल्कि उन लोगों की भी मदद करने का फैसला किया जो मोटिवेशन या स्ट्रक्चर की कमी से जूझ रहे हैं. इस पोस्ट के साथ उन्होंने कुछ प्रॉम्प्ट्स भी शेयर किए हैं, जिनका इस्तेमाल उन्होंने वजन कम करने के लिए किया.

बॉडी एनालिसिस और गोल सेटिंग

अपना वजन, लंबाई, उम्र, लिंग और लक्ष्य बनाकर ChatGPT से 12 हफ्तों का फिटनेस और न्यूट्रिशन प्लान बनवाएं, जिसमें जिम की जरूरत न हो.

कस्टमाइज्ड मील प्लान

1800 कैलोरी और 120 ग्राम प्रोटीन वाला 7 दिन का आसान और सस्ता मील प्लान तैयार करवाएं, जिसमें आपकी पसंद-नापसंद शामिल हो.

फैट-लॉस होम वर्कआउट्स

बिना उपकरण के 4 दिन का वर्कआउट प्लान बनवाएं, जो 12 हफ्तों में धीरे-धीरे कठिन होता जाए.

क्रेविंग और इमोशनल ईटिंग सपोर्ट

200 कैलोरी से कम के 10 स्नैक्स की लिस्ट और एक छोटा मोटिवेशनल स्क्रिप्ट लें, जो बिंज ईटिंग रोकने में मदद करें.

हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम

रोजाना 5 चेक-इन सवालों वाला ट्रैकर बनवाएं, जैसे क्या आपने मील प्लान फॉलो किया? वर्कआउट किया? कितनी नींद ली आदि.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

