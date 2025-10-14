ब्रिटेन में मिला 19 करोड़ साल पुराना ‘ड्रैगन’! समंदर में करता था राज

- ब्रिटेन के जुरासिक तट पर 19 करोड़ साल पुराने इचिथ्योसॉर की नई प्रजाति Xiphodracon goldcapensis मिली है
- यह तलवार जैसा थूथन और विशाल आई सॉकेट वाला समुद्री रेप्टाइल डॉल्फिन के बराबर आकार का था
- इचिथ्योसॉर और डायनासोर अलग-अलग जीव थे, यह समुद्री रेप्टाइल पानी के नीचे रहता था
ब्रिटेन में 19 करोड़ साल पुराना ‘तलवार वाला ड्रैगन' मिला है. एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने शुक्रवार,10 अक्टूबर को कहा कि ब्रिटेन के जुरासिक तट पर पाए गए एक कंकाल की पहचान इचिथ्योसॉर की एक नई प्रजाति के रूप में की गई है. इचिथ्योसॉर एक प्रकार का प्रागैतिहासिक समुद्री सरीसृप (रेप्टाइल) है जो कभी समुद्र पर राज करता था.
यह ‘तलवार वाला ड्रैगन' अपने आकार में डॉल्फिन के बराबर का था. इचिथ्योसॉर की इस नई प्रजाति को ब्रिटेन की काउंटी के नाम पर Xiphodracon goldcapensis, या "स्वोर्ड ड्रैगन ऑफ़ डोरसेट" नाम दिया गया है. इसी काउंटी में इस ‘तलवार वाले ड्रैगन' की लगभग पूरी कंकाल की खोज की गई थी.
इचिथ्योसॉर और डायनासोर अलग थे
इचिथ्योसॉर रेप्टाइल थे जो अपना जीवन पानी के नीचे बिताते थे. ऐसा नहीं माना जाता कि वे डायनासोर थे. यानी दोनों अलग थे. अब जो ‘तलवार वाला ड्रैगन' मिला है वो प्लिंसबैचियन काल का है, जो लगभग 190 मिलियन वर्ष पहले हुआ था.
इसके कंकाल की खोज तो वैसे 2001 में डोरसेट में गोल्डन कैप के पास की गई थी, लेकिन जीवाश्म विज्ञानियों द्वारा हाल ही में इसका विश्लेषण किया गया है. इस कंकाल में एक विशाल आई सॉकेट और एक लंबी तलवार जैसी थूथन वाली खोपड़ी शामिल है.
वैज्ञानिकों ने कहा कि जानवर लगभग तीन मीटर लंबा रहा होगा और मछली और स्क्विड खाता होगा. एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार यह रिसर्च शुक्रवार को पेपर्स इन पेलियोन्टोलॉजी जर्नल में छपी है. इस कंकाल को कनाडा के टोरंटो में रॉयल ओंटारियो संग्रहालय में दिखाने के लिए रखा जाएगा.
