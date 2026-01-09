मुफ्त में कर सकते हैं ये पांच AI कोर्स, नौकरी में मिलेगा फायदा ही फायदा

Free AI Courses 2026: आज दुनियाभर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. स्कूल-कॉलेज से लेकर ऑफिस तक हर जगह एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है. ऐसे में खुद को अपडेट और एआई स्किल सीखने वालों के लिए जॉब की कमी नहीं होगी और शानदार पैकेज भी मिलेंगे. इसी जरूरत को समझते हुए भारत सरकार ने AI से जुड़े कुछ खास कोर्स लॉन्च किए हैं, जो बिल्कुल फ्री हैं. ये कोर्स खास तौर पर स्टूडेंट्स, टीचर्स और प्रोफेशनल्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, ताकि वे AI की दुनिया में पीछे न रह जाएं. अच्छी बात यह है कि ये कोर्स सिर्फ थ्योरी नहीं सिखाई जाती, बल्कि रियल लाइफ उदाहरणों के साथ प्रैक्टिकल सीखने का मौका देते हैं. जानिए 5 ऐसे एआई कोर्स, जो बिल्कुल मुफ्त में कर सकते हैं.

1. एआई/एमएल यूजिंग पायथन (AI-ML Using Python)

अगर आप AI सीखना चाहते हैं और आपको कोडिंग में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, तो यह कोर्स आपके लिए है. इस कोर्स में आप AI और मशीन लर्निंग की बेसिक समझ, पायथन का इस्तेमाल करके डेटा के साथ काम, ग्राफ और चार्ट बनाकर डेटा समझना और असली डेटा पर काम करने का तरीका सीखेंगे. इस कोर्स के बाद आप डेटा से जुड़ी जॉब्स, AI बेस्ड प्रोजेक्ट्स और आगे की स्टडी के लिए तैयार हो जाते हैं.

2. एआई इन फिजिक्स (AI in Physics)

अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं और रिसर्च या टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह कोर्स बहुत मददगार है. इस कोर्स में. AI और मशीन लर्निंग का प्रैक्टिकल इस्तेमाल, रियल फिजिक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, सिमुलेशन और मॉडल बनाना और नए तरीके से सोचने की स्किल डेवलप होती है. इससे रिसर्च, टेक कंपनियों और हाई-टेक जॉब्स में रास्ते खुलते हैं.

3. एआई इन केमेस्ट्री (AI in Chemistry)

यह कोर्स खास तौर पर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए है. इसमें आप दवाइयों और केमिकल्स के प्रेडिक्शन, रिएक्शन को समझने का नया तरीका, असली डेटा पर काम और पायथन की मदद से केमिस्ट्री प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते हैं. इससे फार्मा, रिसर्च, ड्रग डिजाइन और साइंस जॉब्स में बड़ा फायदा होता है.

4. टीचर्स के लिए एआई (AI for Educators)

यह कोर्स खास तौर पर टीचर्स और ट्रेनर्स के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें पढ़ाने में AI टूल्स का सही इस्तेमाल, बच्चों की समझ के हिसाब से पढ़ाई, ऑनलाइन क्लास को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना, समय बचाकर बेहतर रिजल्ट पाना सिखाया जाता है. इस कोर्स से टीचर्स ज्यादा स्मार्ट तरीके से पढ़ा पाएंगे और नए जमाने के एजुकेशन से जुड़ सकेंगे.

5. एआई के साथ क्रिकेट एनालिटिक्स (Cricket Analytics with AI)

अगर आपको क्रिकेट पसंद है और आप जानना चाहते हैं कि टीम सिलेक्शन या प्लेयर परफॉर्मेंस कैसे तय होती है, तो यह कोर्स बहुत काम का है. इसमें आप क्रिकेट डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, स्ट्राइक रेट जैसे आंकड़ों का एनालिसिस, पायथन से मैच और प्लेयर डेटा समझने जैसी स्किल्स सीखते हैं. इससे अलावा परफॉर्मेंस के पीछे की असली कहानी की भी समझ पढ़ती है. इस कोर्स से स्पोर्ट्स एनालिटिक्स, मीडिया, टीम मैनेजमेंट और डेटा जॉब्स में मौके बढ़ते हैं.

इन कोर्स में एडमिशन कैसे लें

ये सभी कोर्स SWAYAM पोर्टल पर बिल्कुल फ्री उपलब्ध हैं.

कोर्स पूरा करने पर सर्टिफिकेट दिया जाता है.

इन कोर्स का मकसद एआई एजुकेशन और डिजिटल तैयारी को बढ़ावा देना है.

