बांग्लादेश में रात के 8 बजते बंद हो जाएंगे शॉपिंग मॉल और दुकान, वजह 3700 किमी दूर है

मिडिल ईस्ट की जंग अब बांग्लादेश के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर डालने लगी है. बिजली बचाने के लिए यहां की सरकार ने शॉपिंग मॉल, बाजारों और दुकानों के खुलने का समय घटा दिया है. अब इन जगहों को रात 8 बजे के बाद खोलने की इजाजत नहीं होगी. साथ ही लाइट लगे विज्ञापन बोर्ड और सजावटी लाइटें भी बंद रखनी होंगी. बांग्लादेश के बिजली, ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय के पावर डिवीजन ने यह आदेश जारी किया है.

नए आदेश में क्या लिखा है?

इस आदेश के तहत बांग्लादेश के शॉपिंग मॉल, बाजार और दुकानें अब सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक ही खुली रह सकेंगी. सरकार का कहना है कि इसका मकसद बिजली की बचत करना है. 12 अगस्त को जारी मेमो में कहा गया है कि इससे पहले के आदेश के तहत शॉपिंग मॉल, बाजार और दुकानों को रात 9 बजे तक खुले रहने की अनुमति थी. लेकिन 12 अगस्त से नया समय लागू कर दिया गया है.

नए आदेश के मुताबिक, सभी लाइटिंग लगे विज्ञापन बोर्ड रात 7 बजे तक बंद करने होंगे. इसके अलावा सभी तरह की सजावटी लाइटें बंद रखनी होंगी. यह समय सीमा देशभर में चल रहे और आने वाले मेलों, व्यापार मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी लागू होगी. हालांकि, सरकार ने खाने-पीने की दुकानें, अस्पताल, मेडिकल स्टोर और ऐसी ही जरूरी सेवाओं को इन पाबंदियों से बाहर रखा है.

वजह भी समझिए

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब मिडिल ईस्ट में जारी जंग की वजह से दुनियाभर में ऊर्जा संकट बढ़ा हुआ है. इसी संकट के बीच बांग्लादेश सरकार ने 2 अप्रैल की रात प्रधानमंत्री तारिक रहमान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों के काम के घंटे भी एक घंटे कम करने का फैसला किया था.

बांग्लादेश के प्रवासी कल्याण और विदेश रोजगार राज्य मंत्री नुरुल हक नूर ने बुधवार को कहा कि देश में चल रहे बिजली और ऊर्जा संकट के लिए मौजूदा सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. बांग्लादेशी न्यूज एजेंसी यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश (यूएनबी) की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा कि यह समस्या पिछली अवामी लीग सरकार से विरासत में मिली है. नूर ने कहा कि मिडिल ईस्ट की अस्थिर स्थिति ने सरकार पर दबाव और बढ़ा दिया है.

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