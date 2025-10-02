विज्ञापन
इंसानों को जल्दी बूढ़ा बनाने वाला वायरस आएगा...बाबा वेंगा कि 63 साल बाद की डराने वाली भविष्यवाणी!

Baba Vanga predictions: 1996 में निधन के बावजूद, बाबा वेंगा का नाम उनकी भविष्यवाणियों के कारण सामने आता रहता है.

इंसानों को जल्दी बूढ़ा बनाने वाला वायरस आएगा...बाबा वेंगा कि 63 साल बाद की डराने वाली भविष्यवाणी!
Baba Vanga predictions: बाबा वेंगा ने साल 2088 के लिए एक बड़ी भविष्यवाणी की है
  • बाबा वेंगा ने 2088 में एक अनजान वायरस के फैलने और इंसानों की उम्र तेजी से घटने की भविष्यवाणी की है
  • बुल्गारिया की रहस्यवादी बाबा वेंगा को बाल्कन की नास्त्रेदमस के नाम से भी जाना जाता है
  • बाबा वेंगा का जन्म 1911 में नॉर्थ मैसेडोनिया में हुआ था और 12 वर्ष की उम्र में वे अंधी हो गईं
Baba Vanga predictions: इंसानों के साथ भविष्य में क्या होने वाला है? यह ऐसा सवाल है जो सब जानना चाहते हैं. यह तो था सवाल, अब इसका दूसरा भाग जवाब का है. दुनिया में कई ऐसे लोग होते हैं जो भविष्य देखने का दावा करते हैं और जब उनकी भविष्यवाणियां सही साबित होती है तो लोगों को आश्चर्य होता है. आपको बताएं कि भविष्य देखने वालों में दुनिया में अभी सबसे बड़ा नाम नास्त्रेदमस का माना जाता है. दूसरा नाम "बाल्कन की नास्त्रेदमस" कहीं जाने वालीं बाबा वेंगा का आता है. बुल्गारिया की मशहूर रहस्यवादी बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां अक्सर सही साबित होती हैं. चलिए आपको बताते हैं कि बाबा वेंगा ने आज से 63 साल बाद इंसानों में एक वायरस के संक्रमण को लेकर कौन सी भविष्यवाणी की है जो उसे मानने वालों को डराती है.

एक वायरस आएगा और...

बाबा वंगा के मुताबिक आज से ठीक 63 साल बाद यानी 2088 में धरती पर एक ऐसा वायरस फैल जाएगा जिसकी हमें आज जानकारी नहीं है. बाबा वेंगा की भविष्यवाणी है कि इस वायरस से संक्रमित होकर इंसान जल्दी बूढ़ा होने लगेगा. इसका मतलब यह है कि इंसानों की उम्र तेजी से घटेगी और वह कम उम्र में ही मौत के करीब जाने लगेंगे. वैसे तो बुढ़ापे के बारे में बाबा वंगा की भविष्यवाणी आज से 6 दशकों के बाद के लिए हैं, लेकिन आज की बदलती जलवायु, लैब में बनाए जा रहे वायरस और बॉयोलॉजिकल वॉर को देखते हुए यह गंभीर चिंता का विषय बन सकती है.

कौन हैं बाबा वेंगा?

सबसे पहले तो जान लीजिए कि बाबा वेंगा एक महिला थीं. उनको "बाल्कन की नास्त्रेदमस" के रूप में जाना जाता है. बाबा बेंगा का असली नाम वांगेलिया पांडेवा दिमित्रोवा था. उनका जन्म आज के नॉर्थ मैसेडोनिया में साल 1911 में हुआ था. 12 साल की उम्र में ही एक बवंडर की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी. उनके मानने वालों का कहना है कि इसके बाद उन्हें भविष्य देखने की शक्ति मिल गई थी. उनकी उम्र 30 की भी नहीं हुई थी कि वो भविष्यवाणियों और उपचार करने में मशहूर हो गई थीं. ख्याति भी इतनी कि आम लोग ही नहीं, बुल्गारिया के राजा बोरिस तृतीय और सोवियत नेता लियोनिद ब्रेजनेव जैसे दिग्गज भी उनसे सलाह लेने आते थे.

वैसे तो उनका निधन आज से 29 साल पहले यानी 1996 में हो गया था. लेकिन इसके बावजूद, वेंगा का नाम उनकी भविष्यवाणियों के कारण सामने आता रहता है. LADbible की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कथित तौर पर अमेरिका में हुए 9/11 हमले और 2022 में ब्रिटेन में आई खौफनाक बाढ़ की भी सही भविष्यवाणी की थी.

