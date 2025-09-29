विज्ञापन
अगले 5 साल में दुनिया में आएगी तबाही.. बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणियां डराने वाली हैं!

Baba Vanga predictions: 1996 में निधन के बावजूद, बाबा वेंगा का नाम उनकी भविष्यवाणियों के कारण सामने आता रहता है.

अगले 5 साल में दुनिया में आएगी तबाही.. बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणियां डराने वाली हैं!
बाबा वेंगा ने 2026 में विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की है

आने वाले पांच सालों यानी 2025 से 2030 के बीच क्या कुछ होगा? यह सटीक भविष्य किसी ने देखा तो नहीं लेकिन जानना सब चाहते हैं. दुनिया में कई लोग होते हैं जो भविष्य देखने का दावा करते हैं और जब उनकी भविष्यवाणियां सही साबित होती है तो लोगों को आश्चर्य होता है. भविष्य देखने वालों में दुनिया में अभी सबसे बड़ा नाम नास्त्रेदमस को माना जाता है तो दूसरा नाम "बाल्कन की नास्त्रेदमस" कहीं जाने वालीं बाबा वेंगा का आता है. बुल्गारिया की मशहूर रहस्यवादी बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां अक्सर सही साबित होती हैं. चलिए आपको बताते हैं कि बाबा वेंगा ने 2025 से लेकर 2030 के बीच के सालों के लिए क्या भविष्यवाणियां की है. पहले आपको बाबा वेंगा के बारे में संक्षेप में बताएंगे. 

कौन हैं बाबा वेंगा

बाबा वेंगा का जन्म बुल्गारिया में हुआ और उन्हें "बाल्कन की नास्त्रेदमस" के रूप में जाना जाता है. बाबा बेंगा का असली नाम वांगेलिया पांडेवा दिमित्रोवा था. उनका जन्म आज के नॉर्थ मैसेडोनिया में साल 1911 में हुआ था. केवल 12 साल की उम्र में एक बवंडर की चपेट में आने से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी. उनके समर्थक मानते हैं कि इसके बाद उन्हें भविष्य देखने की शक्ति मिल गई थी.

30 की उम्र तक बाबा वेंगा भविष्यवाणियों और उपचार करने में इतनी मशहूर हो गई थीं कि आम लोग ही नहीं, बुल्गारिया के राजा बोरिस तृतीय और सोवियत नेता लियोनिद ब्रेजनेव जैसे दिग्गज भी उनसे सलाह लेने आते थे. 1996 में निधन के बावजूद, वेंगा का नाम उनकी भविष्यवाणियों के कारण सामने आता रहता है. LADbible की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कथित तौर पर अमेरिका में हुए 9/11 हमले और 2022 में ब्रिटेन में आई खौफनाक बाढ़ की भी सही भविष्यवाणी की थी.

2025 से 2030 तक क्या होगा?

साल 2025- यूरोप में प्रमुख संघर्ष; भूकंप और बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाएं; मानवता के पतन की शुरुआत.

साल 2026- उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 2026 में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा. उनका मानना था कि वैश्विक ताकतों के बीच तनाव बढ़ता जाएगा, ताइवान पर चीनी कब्जे की हर कोशिश होगी. 2026 में ही रूस और अमेरिका के बीच सीधा टकराव होगा, और फिर शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध.

साल 2027- इनकी भविष्यवाणियों के अनुसार 2027 तक एक नई बीमारी या बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट प्रयोग सामने आएगा, जिसके कारण कुछ मनुष्यों में "सुपरह्यूमन" जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं. इस भविष्यवाणी की कई तरह से व्याख्या की जा सकती है और इसे 2025 और 2026 की भविष्यवाणियों से जोड़ा जा सकता है. इसे रासायनिक और जैविक युद्ध से भी जोड़ा जा सकता है.

साल 2028: बाबा वंगा का मानना ​​था कि इस साल इंसान ऊर्जा का एक नया सोर्स खोजेगा, जो शक्तिशाली और स्वच्छ उर्जा होगी. साथ ही शुक्र (Venus) ग्रह की यात्रा या अंतरिक्ष में बस्तियां बसाने की योजना भी शुरू होगी.

साल 2029- भविष्यवाणी की गई है कि इस साल एक ऐसी क्रांति होगी जो पूरी दुनिया की आर्थिक और सामाजिक संरचना को बदल सकती है. पुरानी प्रणालियां नष्ट हो जाएंगी और नई व्यवस्थाओं को रास्ता मिलेगी.

साल 2030: भविष्यवाणी के अनुसार, 2030 तक दुनिया "हरित ऊर्जा (ग्रीन इनर्जी)" की ओर बढ़ेगी और प्रदूषण को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी में बहुत सुधार होगा.

