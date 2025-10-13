2044 में यूरोप साफ, रोम में खलीफा का राज… बाबा वेंगा ने इस्लामिक स्टेट के आतंक पर की है ये भविष्यवाणी

क्या आज जिस रोम के बीच में बसे वेटिकन सिटी में कैथलिक चर्च का हेडक्वाटर है, जहां पोप रहते हैं, उसी रोम में 18 साल बाद एक खलीफा राज कर रहा होगा? क्या 19 साल बाद आज के यूरोप की शक्ल-सूरत बदल जाएगी, कहां लगभग सारी आबादी खत्म हो जाएगी? यह भविष्यवाणी किसी और ने नहीं बल्कि बाबा वेंगा ने किया है. दरअसल भविष्य देखने वालों में दुनिया में अभी सबसे बड़ा नाम नास्त्रेदमस को माना जाता है. वहीं दूसरा नाम "बाल्कन की नास्त्रेदमस" कहीं जाने वालीं बाबा वेंगा का आता है. अगर इस्लामिक स्टेट ऑफ ईराक एंड सीरिया के आतंक को लेकर बाबा वेंगा कि भविष्यवाणी आपको बताएंगे तो एक बार को आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बुल्गारिया की मशहूर रहस्यवादी बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियां सही साबित होती हैं.

इस्लामिक स्टेट पर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी

द न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार वेंगा ने "ग्रेट मुस्लिम वॉर" के बारे में बात की थी. इन डरा देने वाली भविष्यवाणियों में 2016 में मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा यूरोप पर आक्रमण की चेतावनी दी गई थी. उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक संघर्ष 2010 में अरब स्प्रिंग के साथ शुरू होगा, जो सीरिया में होगा, जहां "मुसलमान यूरोपीय लोगों के खिलाफ केमिकल युद्ध का उपयोग करेंगे," और 2043 तक रोम के केंद्र में एक खलीफा को बैठाया जाएगा. माना जाता है कि वेंगा का इशारा इस्लामिक स्टेट के आतंक की ओर ही था.

वेंगा के अनुसार, यूरोप 2044 के अंत तक वैसा नहीं रहेगा जैसा कि हम इसे अभी जानते हैं. पूरी आबादी के व्यवस्थित उन्मूलन के बाद इसका "अस्तित्व समाप्त" हो जाएगा, जिससे महाद्वीप "लगभग खाली", "बंजर भूमि लगभग पूरी तरह से जीवन के किसी भी रूप से रहित" हो जाएगी.

कौन थीं बाबा वेंगा

सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि बाबा वेंगा एक महिला थीं. बाबा वेंगा को "बाल्कन की नास्त्रेदमस" के रूप में जाना जाता है. बाबा बेंगा का असली नाम वांगेलिया पांडेवा दिमित्रोवा था. उनका जन्म आज के नॉर्थ मैसेडोनिया में साल 1911 में हुआ था. 12 साल की उम्र में ही एक बवंडर की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी. उनके मानने वालों का कहना है कि इसके बाद उन्हें भविष्य देखने की शक्ति मिल गई थी. उनकी उम्र 30 की भी नहीं हुई थी कि वो भविष्यवाणियों और उपचार करने में मशहूर हो गई थीं. ख्याति भी इतनी कि आम लोग ही नहीं, बुल्गारिया के राजा बोरिस तृतीय और सोवियत नेता लियोनिद ब्रेजनेव जैसे दिग्गज भी उनसे सलाह लेने आते थे.

