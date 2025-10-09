विज्ञापन
विशेष लिंक

2026 में दुनिया का खात्मा होगा शुरू? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी में ‘कयामत के दिन’ की डरावनी तस्वीर

Baba Vanga predictions: 1996 में निधन के बावजूद, बाबा वेंगा का नाम उनकी भविष्यवाणियों के कारण सामने आता रहता है.

Read Time: 3 mins
Share
2026 में दुनिया का खात्मा होगा शुरू? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी में ‘कयामत के दिन’ की डरावनी तस्वीर

साल 2025 बीतने को है और 3 महीने से कम वक्त में ही नया साल आ जाएगा. लोगों में नया उत्साह होगा, नई उम्मीद होगी और नया मौका होगा. लेकिन कई लोगों के जेहन में यह भी ख्याल आ रहा होगा कि आने वाले साल में क्या होगा. यह सटीक भविष्य किसी ने देखा तो नहीं लेकिन मौका मिले तो जानना सब चाहते हैं. दुनिया में कई लोग होते हैं जो भविष्य देखने का दावा करते हैं और जब उनकी भविष्यवाणियां सही साबित होती है तो लोगों को आश्चर्य होता है. भविष्य देखने वालों में दुनिया में अभी सबसे बड़ा नाम नास्त्रेदमस को माना जाता है तो दूसरा नाम "बाल्कन की नास्त्रेदमस" कहीं जाने वालीं बाबा वेंगा का आता है. अगर साल 2026 को लेकर बाबा वेंगा कि भविष्यवाणी आपको बताएंगे तो एक बार को आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि  बुल्गारिया की मशहूर रहस्यवादी बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियां सही साबित होती हैं.

2026 के लिए बाबा वेंगा की भविष्यवाणी

बाबा वेंगा के अनुसार, जलवायु परिवर्तन 2026 में दुनिया पर कहर बरपाएगा. अधिक भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होंगे. उनकी भविष्यवाणियों को मानने वाले उनके फॉलोअर्स का दावा है कि 2026 में प्राकृतिक आपदाएं पृथ्वी पर 7% से 8% भूभाग को बदल देंगी. यह इकोसिस्टम को तबाह कर देगा और दुनिया को हिला देगा. आज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां जलवायु परिवर्तन पहले से ही एक वास्तविकता है. ऐसे में अगर भविष्यवाणी के अनुसार 2026 में इकोसिस्टम तबाह होता है कि यह कयामत के दिन की शुरूआत जैसी ही होगी. 

भू-राजनीतिक मोर्चे पर भी कुछ भविष्यवाणियां है जो अगर सच हो गई तो इस तबाही में योगदान दे सकती हैं. बाबा वेंगा के अनुसार, दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर है. वैश्विक शक्तियों के बीच बढ़ते तनाव, ताइवान पर चीन के कब्जे की संभावना और रूस और अमेरिका के बीच सीधा टकराव 2026 के लिए उनके कुछ पूर्वानुमान हैं. 

तो कौन हैं बाबा वेंगा

सबसे पहले तो जान लीजिए कि बाबा वेंगा एक महिला थीं. उनको "बाल्कन की नास्त्रेदमस" के रूप में जाना जाता है. बाबा बेंगा का असली नाम वांगेलिया पांडेवा दिमित्रोवा था. उनका जन्म आज के नॉर्थ मैसेडोनिया में साल 1911 में हुआ था. 12 साल की उम्र में ही एक बवंडर की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी. उनके मानने वालों का कहना है कि इसके बाद उन्हें भविष्य देखने की शक्ति मिल गई थी. उनकी उम्र 30 की भी नहीं हुई थी कि वो भविष्यवाणियों और उपचार करने में मशहूर हो गई थीं. ख्याति भी इतनी कि आम लोग ही नहीं, बुल्गारिया के राजा बोरिस तृतीय और सोवियत नेता लियोनिद ब्रेजनेव जैसे दिग्गज भी उनसे सलाह लेने आते थे.

यह भी पढ़ें: इंसानों को जल्दी बूढ़ा बनाने वाला वायरस आएगा...बाबा वेंगा ने की 63 साल बाद की डराने वाली भविष्यवाणी!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Baba Vanga, Baba Vanga Predictions, Nostradamus
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com