यह क्‍या सूरज से लगाई शख्‍स ने छलांग? जानें क्‍या है सारा मामला, वीडियो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे 

एरिजोना स्थित एक एस्‍ट्रोफोटाग्राफर एंड्रयू मैकार्थी ने पहले सूरज की कई तस्‍वीरें ली हैं और उन्‍हें इस आग के गोले की तस्‍वीरों को लेने में माहिर माना जाता है. उन्‍होंने 8 नवंबर को यह फोटो क्लिक की है.

यह क्‍या सूरज से लगाई शख्‍स ने छलांग? जानें क्‍या है सारा मामला, वीडियो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे 
  • एस्ट्रोफोटोग्राफर एंड्रयू मैकार्थी ने सूरज के सामने से गिरते हुए स्काइडाइवर की अनोखी तस्वीर क्लिक की है.
  • यह तस्वीर अमेरिका के समयानुसार आठ नवंबर सुबह करीब नौ बजे ली गई थी और बेहद प्रभावशाली है.
  • स्काइडाइवर गेब्रियल सी. ब्राउन ने करीब तीन हजार पांच सौ फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी.
वॉशिंगटन:

कभी इमैजिन किया है कि सूरज जोकि आग का एक गोला है, उसके सामने अगर आप कूदेंगे तो कैसा लगेगा? शायद आपको डर हो कि कहीं आप पूरी तरह से जलकर खाक न हो जाएं. लेकिन एक शख्‍स ने ऐसा किया है और उसकी फोटो भी कैप्‍चर की गई है. एक एस्‍ट्रोफोटोग्राफर की क्लिक की हुई फोटो इस समय तेजी से वायरल हो रही है. उन्‍होंने सूरज की सतह के सामने से गिरते हुए स्‍काइडाइवर शानदार तस्‍वीर को क्लिक किया है. फोटो देखकर एक पल को ऐसा लगता है कि जैसे वह शख्‍स सूरज से गिर रहा हो.  

फोटो के लिए हुई प्‍लानिंग 

एरिजोना स्थित एक एस्‍ट्रोफोटाग्राफर एंड्रयू मैकार्थी ने पहले सूरज की कई तस्‍वीरें ली हैं और उन्‍हें इस आग के गोले की तस्‍वीरों को लेने में माहिर माना जाता है. उन्‍होंने 8 नवंबर को यह फोटो क्लिक की है. फोटो अमेरिका के समयानुसार करीब 9 बजे क्लिक की गई और पहली नजर में देखने एक बार को तो यह एकदम कल्‍पना से परे लगती है. इस फोटो का नाम 'द फॉल ऑफ इकारस' है और मैकार्थी ने इस फोटो के पीछे काफी प्‍लानिंग को सफलता का राज बताया है. उन्‍होंने एक्‍स पर लिखा, 'यह अपनी तरह की पहली तस्वीर हो सकती है.' 

शेयर किया वीडियो 

तस्वीर में नजर आ रहा है कि स्काइडाइवर यूट्यूबर और संगीतकार गेब्रियल सी. ब्राउन ने करीब 3,500 फीट (1,070 मीटर) की ऊंचाई पर एक छोटे प्रोपेलर-पावर्ड एयरक्राफ्ट से छलांग लगाई. यह मैकार्थी के कैमरे से करीब 8,000 फीट (2,440 मीटर) दूर था. ब्राउन ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर शूटिंग के पीछे की कई तस्वीरें साझा कीं, जिसमें उनका और मैकार्थी का शूटिंग का जश्न मनाते हुए एक वीडियो भी शामिल है. 

छह हफ्तों की मेहनत 

मैकार्थी ने इस फोटो को एक ही जंप में क्लिक कर लिया था और पहला ही शॉट परफेक्‍ट रहा. हालांकि इस एक शॉट के लिए उन्‍होंने कई हफ्तों तक प्‍लानिंग की. एयरक्राफ्ट को सूरज के साथ एक बराबर लाइन में रखने की छह बार कोशिशें की गई थीं. आप क्लार्क के छलांग लगाने के सटीक पल को मैकार्थी ने X पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में देख सकते हैं. मैकार्थी इससे पहले सूरज से निकलने वाले 1 मिलियन मील लंबे (1.6 मिलियन किमी) प्लाज्मा प्लम की एक हैरान करने वाली फोटो भी क्लिक कर चुके हैं. इसके अलावा उन्‍होंने चंद्रमा की सतह का एक अल्ट्रा-हाई-डेफिनिशन फोटो और चंद्रग्रहण की एक दिल जीतने वाली फोटो खींची थी. 

