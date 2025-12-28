अमेरिका में विंटर स्टॉर्म का कहर, हजारों उड़ान रद्द, न्यूयॉर्क में 10 इंच तक गिरी बर्फ

अमेरिका के नॉर्थईस्ट और ग्रेट लेक्स क्षेत्रों में आए भीषण विंटर स्टॉर्म ने सब कुछ अस्त-व्यस्त कर दिया है. क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच के हज़ारों लोग सड़कों और हवाई अड्डों पर फंसे रहे. शुक्रवार रात से शुरू हुई बर्फ़बारी के कारण 1,500 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं और हजारों में देरी हुई. हालांकि शनिवार सुबह तक आसमान के साफ होने के साथ ही सड़कें पर भी भीड़ कम होने लगेगी.

न्यूयॉर्क में चार साल बाद सबसे ज्यादा बर्फबारी

न्यूयॉर्क सिटी में 4 इंच (10.2 सेंटीमीटर) तक बर्फ गिरी, जबकि लॉन्ग आइलैंड के कुछ हिस्सों में 6 इंच (15 सेंटीमीटर) और कैट्सकिल्स में 10 इंच (25 सेंटीमीटर) तक बर्फबारी हुई. इसके अलावा सेंट्रल पार्क में 4.3 इंच बर्फ गिरी, जो जनवरी 2022 के बाद सबसे ज्यादा है. न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने राज्य के आधे से ज्यादा हिस्सों में स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी. वहीं न्यू जर्सी और कनेक्टिकट में भी इमरजेंसी लागू है. कनेक्टिकट के फेयरफील्ड काउंटी में 9.1 इंच बर्फबारी हुई.

सड़कों पर खतरा और ब्लैक आइस का अलर्ट

नेशनल वेदर सर्विस ने चेतावनी दी कि पिघलती बर्फ़ से ब्लैक आइस बन सकती है, जिससे सड़कें और पुल बेहद खतरनाक हो जाएंगे. बिजली कटौती और पेड़ों को नुकसान का भी खतरा है. टाइम्स स्क्वायर में बर्फ हटाने का काम चल रहा है. टाइम्स स्क्वायर में लाल जंपसूट पहने कर्मचारी शॉवेल और स्नोब्लोअर से सड़कों को साफ करते दिखे. पर्यटक बर्फबारी से खुश नजर आए, नॉर्थ कैरोलिना से आई जेनिफर योकेली ने कहा, “यह नज़ारा बेहद खूबसूरत है.”

कैलिफोर्निया में भी तबाही

देश के दूसरे छोर पर, कैलिफ़ोर्निया के दक्षिणी हिस्से में आई भीषण सर्दी ने कारों को कीचड़ में दबा दिया. यह हालिया समय का सबसे बड़ा विंटर स्टॉर्म माना जा रहा है, जिसने लोगों की जिंदगी को काफी प्रभावित किया है.