यातायात पर भारी बर्फबारी, श्रीनगर एयरपोर्ट से 11 उड़ानें रद्द, कई सड़कें बंद

श्रीनगर और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही हल्की से मध्यम बर्फबारी ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं और हवाई सेवाओं पर भी बर्फबारी का असर देखने को मिला है. मंगलवार सुबह श्रीनगर एयरपोर्ट पर खराब मौसम के कारण इंडिगो, अकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस की कुल 11 उड़ानें रद्द कर दी गईं. इनमें इंडिगो की 6, अकासा की 2 और एयर इंडिया एक्सप्रेस की 3 उड़ानें शामिल हैं.

बर्फबारी के कारण शुक्रवार सुबह से श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के एयरसाइड पेवमेंट पर बर्फ जमा हो गई, जिससे विमानों के परिचालन में बाधा उत्पन्न हुई. हालात को सामान्य बनाने के लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की टीमें ऑपरेशनल एरिया में बर्फ हटाने का कार्य लगातार कर रही हैं, जिससे रनवे को उड़ानों के लिए सुरक्षित बनाया जा सके.

ये भी पढ़ें: पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर तो लगा ट्रैफिक जाम और पर्यटक परेशान... देखें शिमला से श्रीनगर तक बर्फबारी की तस्‍वीरें

एयरलाइनों से संपर्क की सलाह

श्रीनगर एयरपोर्ट ने अपने आधिकारिक एक्‍स अकाउंट से कहा, एयरपोर्ट पर खराब मौसम की स्थिति के कारण आज अतिरिक्त उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. रद्द उड़ानों की सूची संलग्‍न है. यात्रियों को नई जानकारी और वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए अपनी-अपनी एयरलाइनों से संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है."

Due to prevailing adverse weather conditions at Srinagar Airport, additional flights have been cancelled for today. The updated list of cancelled flights is attached. Passengers are advised to remain in contact with their respective airlines for the latest updates and alternate… pic.twitter.com/kNdQaMxNyT — Srinagar Airport (@SrinagarAirport) January 27, 2026

ये भी पढ़ें: डेढ़ घंटे का सफर 5 घंटे में बदला, गुलमर्ग के रास्ते पर लगा लंबा जाम, सैलानियों को ये गलती पड़ रही भारी



सड़क यातायात पर सबसे ज्‍यादा असर

वहीं, बर्फबारी का सबसे अधिक असर सड़क यातायात पर देखने को मिल रहा है. किश्तवाड़-सिंथन-अनंतनाग एनएच-244 और उसके आसपास भारी बर्फ जमा होने के कारण जम्मू-श्रीनगर कई राजमार्ग को भी एहतियातन बंद कर दिया गया है. फिलहाल जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू की ओर किसी भी प्रकार के वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं है. इसके अतिरिक्त मुगल रोड, सिंथन रोड और एसएसजी रोड पहले से ही बंद पड़े हैं, जिससे कश्मीर घाटी का सड़क संपर्क लगभग ठप हो गया है.

प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सख्त सलाह दी है कि जब तक सभी सड़कें पूरी तरह साफ नहीं हो जातीं और उन्हें ट्रैफिक के लिए सुरक्षित घोषित नहीं किया जाता, तब तक अनावश्यक यात्रा से बचें. यात्रियों और आम नागरिकों से यह भी अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें.

सहायता के लिए इन नंबरों पर करें संपर्क

ट्रैफिक पुलिस ने स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सक्रियता बढ़ा दी है. किसी भी प्रकार की सहायता या ताजा जानकारी के लिए लोग ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट श्रीनगर के हेल्पलाइन नंबर 0194-2450022, 2485396, 18001807091 या 103 पर संपर्क कर सकते हैं. वहीं रामबन क्षेत्र के लिए टीसीयू रामबन के नंबर 9419993745 और 1800-180-7043 जारी किए गए हैं.

प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मौसम में सुधार होते ही सड़कों और हवाई सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करने का प्रयास किया जाएगा.

