नौकरियां खाएगा रोबोट... अमे‍जन में मशीनें इंसानों का काम, कंपनी से होगी 6 लाख से ज्‍यादा लोगों की छुट्टी?  

2025 से 2027 के बीच इस ऑटोमेशन से कंपनी करीब 12.6 बिलियन डॉलर (लगभग 1.05 लाख करोड़ रुपये) की बड़ी बचत कर सकती है.

नौकरियां खाएगा रोबोट... अमे‍जन में मशीनें इंसानों का काम, कंपनी से होगी 6 लाख से ज्‍यादा लोगों की छुट्टी?  
  • अमेजन ने 2033 तक अमेरिका में छह लाख से अधिक नौकरियों में रोबोट तैनाती का विस्तृत योजना तैयार की है.
  • कंपनी का उद्देश्य गोदाम और डिलीवरी सिस्टम में मानव श्रम पर निर्भरता कम कर ऑटोमेशन बढ़ाना है.
  • 2027 तक अमेजन करीब 1,60,000 नौकरियां खत्म करने की योजना बना रहा है जो अब तक इंसानों को दी जाती थीं.
न्‍यूयॉर्क:

वर्तमान में टेक इंडस्ट्री की सभी बड़ी कंपनियां तेजी से ऑटोमेशन की तरफ बढ़ने लगी हैं. बात चाहे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी AI की हो या फिर ह्यूमन एंप्‍लॉयीज की जगह रोबोट्स के प्रयोग की हो, ज्‍यादातर ऑर्गेनाइजेशंस अपने कामकाज के तरीकों में बड़ा बदलाव ला रहे हैं. इसी कड़ी में अब अमे‍जन का नाम भी जुड़ गया है. न्यूयॉर्क टाइम्स के हाथ कुछ ऐसे डॉक्‍यूमेंट्स लगे हैं जिनसे पता चलता है कि अमेजन ने साल 2033 तक अमेरिका में 6 लाख से ज्‍यादा नौकरियों में रोबोट्स की तैनाती करने का प्‍लान रेडी कर लिया है. ये वही पोस्‍ट्स होंगी जिन पर अब तक कंपनी इंसानों की नियुक्ति करती है. साफ है कि आने वाली नौकरियों पर बड़ा संकट आने वाला है. 

2027 तक जाएंगी इतनी नौकरियां 

इस प्‍लानिंग के तहत अमेजन का मकसद है कि गोदामों और डिलीवरी सिस्टम में मानव श्रम पर निर्भरता कम की जाए. साथ ही इस पूरी प्रक्रिया को AI और रोबोटिक्स टेक्‍नोलॉजी से ज्‍यादा कुशल और तेज बनाया जाए. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न सिर्फ लागत घटाएगा बल्कि भविष्य में नौकरियों के स्वरूप को भी पूरी तरह बदल सकता है. डॉक्‍यूमेंट्स पर अगर यकीन करें तो अमेजन की रोबोटिक्स टीम कंपनी के कुल ऑपरेशनल कॉस्‍ट करीब 75 फीसदी हिस्सा ऑटोमेशन करने पर काम कर रही है. इसके तहत कंपनी 2027 तक करीब 1,60,000 नौकरियों को खत्‍म करने की योजना बना रही हैं जहां पर अब तक इंसानों को प्रयॉरिटी दी जाती है. 

होगी अरबों-डॉलर की बचत 

अगर आर्थिक नजरिये की बात करें तो कहा जा रहा है कि इस प्‍लानिंग के बाद अमेजन हर उस प्रोडक्ट पर करीब 30 सेंट की बचत करेगा, जिसे उसके गोदामों से स्टोर और ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है. अनुमान है कि 2025 से 2027 के बीच इस ऑटोमेशन से कंपनी करीब 12.6 बिलियन डॉलर (लगभग 1.05 लाख करोड़ रुपये) की बड़ी बचत कर सकती है. इस कदम से अमेजन अपने ऑपरेशन को अधिक तेज, सटीक और कॉस्‍ट इफैक्टिव बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम तो उठा रही है लेकिन साथ ही यह भविष्य में लाखों नौकरियों पर संकट का की तरफ इशारा भी करता है. 

अभी तक कंपनी की छवि एक जिम्मेदार कॉरपोरेट कंपनी या गुड कॉरपोरेट सिटीजन की है. कंपनी ने इस छवि को बनाए रखने के लिए कई कदम भी उठाए हैं. ऐसे में उसकी यह रणनीति कंपनी को उस संभावित विरोध से निपटने में मदद कर सकती है जो आने वाले वर्षों में उसके ऑटोमेशन के फैसलों के कारण पैदा हो सकता है. यह बदलाव इतने बड़े स्तर पर होने जा रहा है कि 5 लाख से अधिक नौकरियों पर असर डालेगा और ऐसे में विरोध के सुर उठना लाजिमी है. 

कंपनी ने किया इनकार 

वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए अपने बयान में अमेजन ने कहा है कि लीक हुए डॉक्‍यूमेंट्स में जो बातें सामने आई हैं वो आधे-अधूरे सच पर आधारित हैं और कंपनी की पूरी हायरिंग स्‍ट्रैटेजी को नहीं बताती है. अमेजन ने इस बात से भी इनकार कर दिया है कि उसके अधिकारियों को रोबोटिक्स से जुड़ी बातचीत में AI या ऑटोमेशन जैसे शब्दों से बचने के निर्देश दिए गए हैं. कंपनी तरफ से यहां तक कहां गया है कि आने वाली छुट्टियों के सीजन के लिए ढाई लाख स्‍टाफ की नियुक्ति होगी. 

