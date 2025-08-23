आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है. हर क्षेत्र में एआई का इस्‍तेमाल हो रहा है. मेडिकल की फील्‍ड में तो एआई किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रहा है. एआई की मदद से एक महिला सालों बाद अपनी आवाज में बोल पा रही हैं. ब्रिटिश आर्टिस्‍ट सारा एज़ेकील मोटर न्यूरॉन रोग (MND) से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से उनकी बोलने की क्षमता चली गई थी. लेकिन एआई और एक पुराने होम वीडियो के बमुश्किल सुनाई देने वाले सिर्फ 8 सेकेंड के क्लिप की बदौलत एक बार फिर अपनी आवाज़ में बात कर पा रही हैं.

सारा एज़ेकील के लिए ये किसी चमत्‍कार से कम नहीं है. वह अपने दूसरे बच्चे की प्रेगनेंसी के दौरान 34 साल की उम्र में एमएनडी का होने के बाद बोल नहीं पाती थीं. यह कंडीशन नर्वस सिस्‍टम के कुछ हिस्सों को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाती है और जीभ, मुंह और गले की मांसपेशियों में कमज़ोरी पैदा कर सकती है, जिससे कुछ पीड़ित पूरी तरह से अपनी आवाज खो देते हैं.

उत्तरी लंदन की रहने वाली एज़ेकील एमएनडी से पीड़ित होने के बाद के वर्षों तक कंप्यूटर और ध्वनि उत्पन्न करने वाली तकनीक का उपयोग करके दूसरों से बात कर पाती थीं. हालांकि, ये आवाज, उनकी अपनी आवाज से बिल्कुल अलग थी. ऐसे में उनको यह लगता ही नहीं था कि वह खुद बात कर रही हैं. इसे लेकर वह काफी परेशान रहती थीं. हालांकि, उन्‍होंने मान लिया था कि अब उन्‍हें इसी कंम्‍यूटर की आवाज के साथ ही जिंदगी बितानी पड़ेगी.

सारा एज़ेकील के बच्चे अवीवा और एरिक बड़े हुए और उन्हें यह पता ही नहीं चला कि उनकी मां कभी कैसे बोलती थीं. लेकिन अब वह अपनी आवाज को लेकर कितनी परेशान रहती हैं, तो उन्‍होंने इस समस्‍या का हल तलाशना शुरू किया. इस दौरान उन्‍हें पता चला कि हाल के वर्षों में एक्‍सपर्ट तकनीक का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति की मूल आवाज़ के कम्प्यूटराइज्‍ड वर्जन बनाने में तेज़ी से डेवलेपमेंट हो रहा है. ब्रिटेन की मेडिकल कम्युनिकेशन कंपनी स्मार्टबॉक्स के साइमन पूल ने बताया कि इस तकनीक के लिए आम तौर पर लंबी और अच्छी क्‍वालिटी वाली रिकॉर्डिंग की ज़रूरत होती है. फिर बिल्‍कुल ऐसी आवाज़ें निकलती हैं, जो पीड़ित व्यक्ति जैसी तो लगती हैं, लेकिन 'बहुत ही नीरस और एकरस' होती हैं.

पूल ने एएफपी को बताया कि कंपनी ने शुरुआत में एज़ेकील से एक घंटे का ऑडियो मांगा था. जिन लोगों के एमएनडी जैसी कंडीशन के कारण बोलने की क्षमता खोने की आशंका होती है, उन्हें मौजूदा दौर में अपनी "पहचान" को सुरक्षित रखने के लिए जल्द से जल्द अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए कहा जाता है, ताकि उनकी बात करने की क्षमता भी बनी रहे. जब एज़ेकील को सिर्फ़ एक बहुत छोटी और घटिया क्वालिटी की क्लिप मिल पाई, तो पूल ने कहा कि उनका 'दिल बैठ गया'. 1990 के दशक के एक होम वीडियो की क्लिप सिर्फ़ आठ सेकंड लंबी थी, धीमी और बैकग्राउंड में टीवी की आवाज़ थी.

पूल ने न्यूयॉर्क स्थित एआई वॉयस एक्सपर्ट्स इलेवनलैब्स द्वारा डेवलेप तकनीक का सहारा लिया, जो न सिर्फ़ बहुत कम आधार पर आवाज़ निकाल सकती है, बल्कि उसे एक असली इंसान की आवाज़ भी बना सकती है. उन्होंने क्लिप से एक आवाज़ का सैंपल अलग करने के लिए एक एआई टूल का इस्तेमाल किया और एक दूसरे टूल का इस्तेमाल किया, जो खाली जगहों को भरने के लिए असली आवाज़ों पर ट्रेंड था, ताकि अंतिम ध्वनि निकाली जा सके.

एज़ेकील की खुशी का तब ठिकाना नहीं रहा, जब रिजल्‍ट उनके ऑरिजनल वीडियो के बहुत करीब था, जिसमें उनका लंदन का लहजा और वह हल्की तुतलाहट भी थी, जिससे उन्‍हें कभी नफ़रत थी. पूल ने बताया कि मैंने उन्‍हें सैंपल और उन्‍होंने मुझे एक ईमेल लिखा कि जब इसे सुना तो वह लगभग रो पड़ीं.'

