OpenAI की भारत में एंट्री: दिल्ली में खोलेगा अपना पहला ऑफिस, ChatGPT यूजर्स को मिलने वाला है बड़ा फायदा

भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और इसी बीच चैटजीपीटी (ChatGPT) की पेरेंट कंपनी OpenAI ने बड़ा ऐलान किया है. कंपनी इस साल के अंत तक अपना पहला इंडिया ऑफिस दिल्ली में खोलने जा रही है. OpenAI ने कहा है कि भारत उनके लिए दूसरी सबसे बड़ी मार्केट है और यहां लोकल टीम बनाकर कंपनी देशभर के इंटरनेट यूजर्स के लिए एआई को और आसान बनाएगी.

भारत में क्यों बढ़ा फोकस?

OpenAI ने हाल ही में भारत के लिए अपना सबसे सस्ता मंथली प्लान लॉन्च किया है, जिसकी कीमत सिर्फ 399 रुपये है. कंपनी का कहना है कि भारत में करीब 100 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं और उनमें से सबसे ज्यादा चैटजीपीटी का इस्तेमाल करने वाले स्टूडेंट्स हैं. पिछले एक साल में यहां के वीकली एक्टिव यूजर्स चार गुना बढ़े हैं.

सैम ऑल्टमैन का बयान

OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने कहा, "भारत में हमारा पहला ऑफिस खोलना और लोकल टीम बनाना इस दिशा में पहला कदम है कि हम देशभर में एडवांस्ड एआई को आसानी से उपलब्ध करा सकें और भारत के साथ मिलकर एआई को आगे बढ़ा सकें."

OpenAI के सामने कानूनी चुनौतियां

भारत में OpenAI को लीगल चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है. कई न्यूज कंपनियों और बुक पब्लिशर्स ने आरोप लगाया है कि उनका कंटेंट बिना अनुमति लिए ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया गया. हालांकि कंपनी ने इन आरोपों से इनकार किया है.

AI इंडस्ट्री में OpenAI का मुकाबला गूगल के Gemini और स्टार्टअप Perplexity AI से है, जिन्होंने भारत में अपनी कई प्रीमियम सर्विसेज फ्री कर दी हैं.