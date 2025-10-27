- वॉलसॉल में एक 20 वर्षीय भारतीय मूल की महिला के साथ नस्लभेदी रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
- आरोपी की उम्र 32 वर्ष है और उसे पेरी बार इलाके में शनिवार रात हुई घटना के संदिग्ध के रूप में पकड़ा गया है.
- पुलिस ने पीड़िता को लगातार समर्थन और सुरक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है तथा जांच जारी है.
यूके पुलिस ने नॉर्दन इंग्लैंड के वॉलसॉल में हुए एक नस्लभेदी रेप के मामले में दोषी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की तरफ से इस बात की पुष्टि की है. एक महीने पहले ही ब्रिटिश सिख महिला के साथ हुए रेप की घटना के बाद हुए इस हादसे ने पुलिस के लिए चुनौतियों का दोगुना कर दिया है. ब्रिटेन की पुलिस ने उत्तरी इंग्लैंड में एक और ‘नस्ली रूप से प्रेरित हमले' की पहचान की है. पीड़िता की उम्र 20 साल है और बताया जा रहा है कि वह भारतीय मूल की है.
सुबह 7 बजे हुई गिरफ्तारी
पुलिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, 'हमने वॉल्सॉल में एक महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम देने वाले एक शख्स को अरेस्ट कर लिया है जिसे हम नस्लभेदी हमला मान रहे हैं.' पुलिस ने आगे कहा, '32 साल के इस आदमी को आज सुबह 7 बजे से ठीक पहले पेरी बार इलाके में रेप के शक में गिरफ्तार किया गया. अब उससे 20 साल की एक महिला के रेप के मामले में पूछताछ की जाएगी, जिस पर शनिवार रात वॉल्सॉल के पार्क हॉल इलाके में हमला हुआ था.
पीड़िता को मिल रही मदद
पब्लिक प्रोटेक्शन यूनिट के डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट रोनन टायरर ने कहा, 'यह हमारी जांच में एक अहम डेवलपमेंट है, और मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो कल रात हमारी अपील के बाद जानकारी लेकर आगे आए हैं. हमारी जांच आज आगे बढ़ेगी और हमेशा की तरह हमारी प्राथमिकता वह महिला है जिस पर यह हमला हुआ था. उन्हें इस बारे में आज सुबह अपडेट किया गया है और ट्रेंड अधिकारियों से उन्हें सपोर्ट मिलता रहेगा.'
पुलिस ने की जनता से अपील
पुलिस की तरफ से अपील की गई कि अगर किसी के पास कोई जानकारी है तो वो 25 अक्टूबर के लॉग 4027 का हवाला देते हुए 101 पर संपर्क करें. साथ ही उन्होंने एक उनकी वेबसाइट पर CCTV, डैशकैम या मोबाइल फोन फुटेज भेजने का भी अनुरोध किया है. वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने की तरफ से इस मामले में एक आरोपी की तलाश के लिए अरजेंट अपील जारी की गई थी.
कौन है पीड़िता
पीड़िता की पहचान को गोपनीय रखा गया है और कोई भी जानकारी जारी नहीं किया गया है. लेकिन न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, स्थानीय लोगों का कहना है कि पीड़िता एक पंजाबी महिला है. वहीं सिख फेडरेशन यूके ने पुष्टि की है कि पीड़िता एक पंजाबी महिला है. संगठन ने कहा, 'हमलावर ने उस घर का दरवाजा तोड़ दिया जहां वह रह रही थी. वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस को पिछले दो महीनों में बीस वर्ष की उम्र की दो युवतियों के साथ नस्लीय बलात्कार की घटनाओं का सामना करना पड़ा है. उन्हें तुरंत दोषियों को पकड़ने की जरूरत है.'
