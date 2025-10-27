इंडिया वापस जाओ... ब्रिटेन में नस्लीय हमले के बाद भारतीय मूल की 20 साल की युवती से रेप

ब्रिटेन से एक दिल दहलादेने वाली घटना सामने आई है. उत्तरी इंग्लैंड में भारतीय मूल की एक 20 साल की लड़की से रेप किया गया. रेप का आरोपी एक श्वेत है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज जारी कर संदिग्ध की तलाश कर रही है. पुलिस इसे नस्लीय हमला मान रही है. दरअसल उसने पीड़िता पर भारत वापस लौटने को लेकर टिप्पणी करते हुए हमला कर दिया था. सिख फेडरेशन UK ने इस घटना पर चिंता जताई है और दोषियों को जल्द पकड़ने की मांग की है. फेडरेशन ने कहा कि हमलावर ने पीड़िता के घर का दरवाज़ा तोड़ दिया था. पिछले महीने ओल्डबरी में भी एक सिख महिला के साथ ऐसा ही मामला सामने आया था.

ये भी पढ़ें- पिता नहीं दरिंदा था... और बेटे ने चला दी गोली, जानिए मथुरा में क्यों 55 साल के शख्स की हुई हत्या

इंग्लैंड में भारतीय मूल की लड़की से रेप

वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने बताया कि सड़क पर संकट में फंसी लड़की की भलाई की चिंता जताते हुए उसे शनिवार शाम वॉल्सॉल के पार्क हॉल इलाके में बुलाया गया था. पुलिस ने एक सार्वजनिक अपील के तहत संदिग्ध का सीसीटीवी फुटेज जारी किया है. पुलिस का कहना है कि वह इस अपराध को नस्लीय रूप से उत्तेजित हमले के रूप में देख रहे हैं.

आरोपी को पकड़ने के लिए जुटाए जा रहे सबूत

वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस जांच की निगरानी कर रहे डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट (डीएस) रोनन टायरर ने रविवार को कहा, "युवती पर यह हमला बहुत ही भयावह था. आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है. अधिकारियों की टीमें सबूत जुटा रही हैं. हमलावर का प्रोफ़ाइल तैयार किया जा रहा है, ताकि उसे जल्द हिरासत में लिया जा सके. फिलहाल कई तरह की जांच चल रही है. उन सभी लोगों से बात करना भी जरूरी है, जिन्होंने घटना के समय उस इलाके में किसी शख्स को संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होते देखा था.

पुलिस अधिकारी ने कहा कि ये हो सकता है कि आप उस इलाके से गुज़र रहे हों और आपके पास डैशकैम की फुटेज हो, या वह सीसीटीवी हो, जो अभी तक नहीं मिला है. छोटी सी जानकारी अहम सुराग साबित हो सकती है.

सिख फेडरेशन UK ने जताई चिंता

हमलावर का नाम गोरा बताया जा रहा है. उसकी उम्र 30 साल के करीब है. उसके बाल छोटे हैं. हमले के समय उसने डार्क कलर के कपड़े पहने हुए थे. हालांकि अम्य जानकारी की पुष्टि पुलिस ने अभी नहीं की है. स्थानीय कम्युनिटी ग्रुप्स का दावा है कि पीड़िता एक पंजाबी है. ताजा हमला ओल्डबरी इलाके में एक ब्रिटिश सिख महिला के साथ नस्लीय रूप से उत्तेजित रेप के कुछ हफ्ते बाद हुआ है, इससे लोग चिंता में हैं.

इनपुट- पीटीआई