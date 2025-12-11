विज्ञापन
उत्तराखंड क्रिएटर्स मीट में महिलाओं को सम्मान, सीएम पुष्कर धामी ने विकसित भारत से जोड़ा

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड क्रिएटर्स मीट में राज्य की उद्यमी महिलाओं को सम्मानित किया. उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना हर गांव तक पहुंचेगा.

सीएम पुष्कर सिंह धामी
देहरादून:

उत्तराखंड में पहली बार “उत्तराखण्ड क्रिएटर्स मीट 2025 एवं महिला उद्यमी सम्मान समारोह” का आयोजन किया गया. समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजेताओं को सम्मानित किया. सैकड़ों कंटेंट क्रिएटर्स,  इंफ्लुएंसर्स और डिजिटल उद्यमियों ने भी इसमें शिरकत की. 

महिला उद्यमिता पर जोर

सीएम ने राज्य की 5 महिला उद्यमियों को ज्योति डबराल, नलिनी गुसाईं, गायत्री, कंचन जडली, शशि बहुगुणा रतूड़ी और स्वाति सिंह जैसी प्रतिभाओं को उनके नई खोज, उद्यमिता और क्षेत्रीय योगदान के लिए सम्मानित किया. मुख्यमंत्री धामी ने इसे सराहते हुए कहा कि विकसित भारत का सपना हर गांव-ब्लॉक तक पहुंचेगा, जिसमें महिला उद्यमी अग्रणी होंगी. यह सम्मान न केवल व्यक्तिगत प्रेरणा है, बल्कि पूरे राज्य के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रतीक है.

मुख्यमंत्री धामी ‘विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत@2047' के संदर्भ में उत्तराखंड की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि सोशल मीडिया ने प्रशासन को संवेदनशील और जवाबदेह बनाया है. कंटेंट क्रिएटर्स के माध्यम से पर्यटन, जैव विविधता और स्थानीय उत्पादों का प्रचार राज्य के विकास को गति देगा. कार्यक्रम की शुरुआत जागर गायक प्रीतम भरतवाण के म्यूजिकल परफॉर्मेंस से हुई. 
 

