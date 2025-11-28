हरिद्वार अर्धकुंभ 2027: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संतों के साथ की बैठक, ये हैं शाही स्नान की तिथियां

हरिद्वार में होने वाले अर्धकुंभ मेला 2027 की तैयारियों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को हरिद्वार डाम कोठी में अखाड़ा प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. बैठक में मेला प्रशासन की ओर से 13 अखाड़ों के दो-दो प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इसमें मेले में होने वाले स्नान और शाही स्नान की तिथियां पर चर्चा हुई. इस बार के महाकुंभ में पहला शाही स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर होगा.

हरिद्वार में अर्ध कुंभ में शाही स्नान और स्नान की तिथियां क्या हैं

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया, "कुंभ मेले 2027 का पहला शाही स्नान मकर संक्रांति 14 जनवरी 2027 को होगा. दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या छह फरवरी, बसंत पंचमी 11 फरवरी, माघ पूर्णिमा 20 फरवरी और महाशिवरात्रि का अमृत स्नान छह मार्च 2027 को होगा. फागुन का अमावस्या अमृत स्नान आठ मार्च 2027 को होगा. मेह संक्रांति अमृत स्नान 14 अप्रैल 2027 को, श्री रामनवमी का 15 अप्रैल और चैत्र पूर्णिमा का 20 अप्रैल 2027 को आयोजित होगा."

बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अखाड़ों को आमंत्रित करने के साथ अर्धकुंभ को भव्य व दिव्य रूप से आयोजित करने के लिए सुझाव मांगें. मुख्यमंत्री धामी पहले ही कह चुके हैं कि अर्धकुंभ को कुंभ की तरह भव्य व दिव्य रूप में आयोजित किया जाएगा.

इस बैठक के बाद अखाड़ा परिषद को लेकर चल रही बयानबाजी पर भी विराम लगने की उम्मीद है.दरअसल कुछ दिन पहले जूना अखाड़ा के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्रीमहंत हरिगिरि महराज ने अर्धकुंभ को लेकर बयानबाजी की थी. इससे संतों और प्रशासन में हड़कंप मच गया था. मेला प्रशासन ने किसी तरह श्रीमहंत हरिगिरि को मनाया. इसी के बाद मुख्यमंत्री धामी ने संतों के साथ बैठक करने का फैसला लिया.

