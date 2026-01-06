विज्ञापन
ठिठुरन वाली ठंड में बाबा का 'हिमश्रृंगार', देखिए केदार घाटी की बर्फबारी का खूबसूरत वीडियो

केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है और पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं. केदार घाटी में तापमान माइनस 15 डिग्री तक गिर गया है, जिससे मजदूरों को काम रोकना पड़ा.

ठिठुरन वाली ठंड में बाबा का 'हिमश्रृंगार', देखिए केदार घाटी की बर्फबारी का खूबसूरत वीडियो
  • केदारनाथ धाम में एक जनवरी से लगातार बर्फबारी जारी है, जिससे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड बढ़ गई है
  • बर्फबारी के कारण तापमान माइनस पंद्रह डिग्री तक गिर गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है
  • दोपहर बाद तेज हुई बर्फबारी के चलते पुनर्निर्माण और अन्य आवश्यक कार्य रोकने पड़े हैं
केदारनाथ धाम में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है. दोपहर बाद से धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे पूरे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड बढ़ गई है. लगातार हो रही बर्फबारी के चलते जनजीवन के साथ-साथ धाम में चल रहे कार्य भी प्रभावित होने लगे हैं. एक जनवरी से ही केदारनाथ धाम में बर्फ गिरने का सिलसिला जारी है. बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे धाम का मौसम बेहद ठंडा हो गया है.

बर्फबारी से निर्माण कार्य भी बंद

इसका सीधा असर पुनर्निर्माण और अन्य आवश्यक कार्यों पर पड़ रहा है. धाम में पुनर्निर्माण कार्यों की देखरेख कर रहे रिटायर्ड कैप्टन सोबन सिंह ने बताया कि दोपहर करीब तीन बजे के बाद बर्फबारी तेज हो गई, जिसके चलते तमाम निर्माण कार्य रोकने पड़े. उन्होंने कहा कि बर्फबारी के बाद काम करना संभव नहीं हो पा रहा है और धाम में इन दिनों कई तरह की कठिन परेशानियां उत्पन्न हो गई हैं. लगातार हो रही बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सकें.

पुराने पैदल मार्ग को दुरुस्त करने की मशक्कत

केदारनाथ धाम में बर्फबारी होने से ठंड काफी बढ़ गई है. रात के समय तापमान माइनस 15 डिग्री जा रहा है तो दिन के समय 3 से 4 डिग्री होने से दिक्कतें बढ़ गई हैं. धाम में 40 के करीब मजदूर सीवर लाइन और पेयजल लाइन बिछाने का कार्य कर रहे हैं. इसके अलावा केदारनाथ आपदा में ध्वस्त हुए पुराने रामबाड़ा मार्ग पर 100 के करीब मजदूर कार्य कर रहे हैं. इस वर्ष यात्रा सीजन में पुराने पैदल मार्ग से आवाजाही शुरू हो जाएगी.

