अंकिता भंडारी हत्याकांड में नया वीडियो लाएगा ट्विस्ट? कौन है वो 'VIP' जिसके खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग

पौड़ी जिले के यमकेश्वर में स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर कार्य करने वाली 19 साल की अंकिता की 18 सितंबर 2022 को रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने अपने दो कर्मचारियों, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर हत्या कर दी थी.

  • 18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी की हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें तीन दोषी उम्रकैद की सजा काट रहे हैं
  • हाल ही में वायरल एक वीडियो में एक वीआईपी का नाम आने के बाद लोगों ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया
  • प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि धामी सरकार दोषियों को बचा रही है और वे न्याय मिलने तक अपना आंदोलन जारी रखेंगी
देहरादून:

उत्तराखंड में बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर से लोग सड़कों पर हैं. उनकी मांग है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो और किसी वीआईपी का नाम आ रहा है, उसको गिरफ्तार किया जाए. जांच की मांग को लेकर रविवार को हजारों लोग देहरादून में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंच गए. पुलिस ने उन्हें एक किलोमीटर पहले ही रोक दिया. प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना था कि सरकार इसके दोषियों को ना बचाए, जल्द इसकी सीबीआई जांच हो.

हालांकि तीन साल पहले हुए इस हत्याकांड के तीन दोषी उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. लेकिन हाल ही में इस मामले से जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक वीआईपी का नाम लिया गया है, इसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए और उस वीआईपी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग करने लगे.

प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि धामी सरकार दोषियों को बचा रही है. जब तक अंकिता को पूरा न्याय नहीं मिल जाता, हम प्रदर्शन करते रहेंगे. हम चाहते हैं कि जो भी वीआईपी है उसका नाम सामने आए और उसे सजा मिले.

11 जनवरी को फिर से प्रदर्शन आहूत की गई है और कहा गया है कि अगर मांगें नहीं मानी गई तो भविष्य में एक बड़ा जनआंदोलन होगा.

18 सितंबर 2022 को हुई थी अंकिता की हत्या

पौड़ी जिले के यमकेश्वर में स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर कार्य करने वाली 19 साल की अंकिता की 18 सितंबर 2022 को रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने अपने दो कर्मचारियों, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर हत्या कर दी थी. ढाई साल से अधिक समय तक चली सुनवाई के बाद 19 मई 2025 को अदालत ने दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसमें एक भाजपा नेता का बेटा भी शामिल है.

अंकित भंडारी हत्याकांड में कब-कब क्या-क्या हुआ

  • 18 सितंबर: 19 वर्षीय अंकिता भंडारी, यमकेश्वर (पौड़ी गढ़वाल) स्थित वनंत्रा रिज़ॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत थीं, अचानक लापता हो गईं.
  • 19 सितम्बर: अंकिता के पिता ने पौड़ी जिला प्रशासन को सूचना दी. शिकायत न लिखने के कारण उन्होंने यमकेश्वर जाने का फैसला किया
  • 20 सितम्बर: पुलकित आर्य ने अंकिता भंडारी के गुम होने की सूचना दी.
  • 22 सितंबर: परिवार की शिकायतों के बावजूद राजस्व पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप. जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद मामला सिविल पुलिस को सौंपा गया.
  • 23 सितंबर: मुख्य आरोपी पुलकित आर्य (रिज़ॉर्ट मालिक), सौरभ भास्कर (मैनेजर) और अंकित गुप्ता (सहायक मैनेजर) को गिरफ्तार किया गया.
  • 24 सितंबर: अंकिता का शव ऋषिकेश के पास चीला नहर से बरामद हुआ.
  • 25 सितंबर: अंतिम संस्कार के दौरान परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग की और जांच की पारदर्शिता पर सवाल उठाए.
  • दिसंबर: एसआईटी ने 2000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 97 गवाहों के बयान और 30 से अधिक दस्तावेजी साक्ष्य शामिल थे 47 गवाहों ने बयान दिए.

अंकिता भंडारी मर्डर केस में 2023 में क्या कुछ हुआ.

  • मार्च: कोटद्वार सत्र न्यायालय ने पुलकित आर्य पर हत्या, छेड़छाड़ और अनैतिक तस्करी के आरोप तय किए. अन्य दो आरोपियों पर हत्या और साक्ष्य छुपाने के आरोप लगे.
  • जुलाई: अंकिता के पिता की मांग पर विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र रावत को मामले से हटा दिया गया, क्योंकि उन पर केस को कमजोर करने का आरोप था.
  • दिसंबर: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की जमानत याचिका खारिज की, यह मानते हुए कि अपराध पूर्व नियोजित था और आरोपियों की पहचान गवाहों द्वारा की गई है.

अंकिता भंडारी मर्डर केस में 2024 में क्या कुछ हुआ.

  • जनवरी: कोटद्वार की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति दी. लेकिन पुलकित के पक्ष ने इस पर आपत्ति लगाई
  • मार्च: पौड़ी निवासी अशुतोष नेगी, जो मामले में अंकिता के परिवार की मदद कर रहे थे, को एससी/एसटी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया. विपक्ष ने इसे "सत्य को दबाने का प्रयास" बताया.
  • सितंबर: पुलकित आर्य की ₹3 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, जो अवैध गतिविधियों से अर्जित मानी गई.
  • अंकिता भंडारी मर्डर केस में 2025 में फैसला आया, कोटद्वार अपर जिला सत्र न्यायालय में तीनों आरोपियों की सुनवाई पूरी हुई कोर्ट ने 30 मई के लिए फैसला सुरक्षित रखा.
  • 30 मई को पुलकित आर्य सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता दोष सिद्ध हुए और कोर्ट ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई..

