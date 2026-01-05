उत्तराखंड में ठंड का ऐसा सितम, गोमुख से गंगोत्री तक जम गई भागीरथी नदी, फिर भी ड्यूटी पर जुटे जांबाज

Uttarakhand Weather Update: साल 2026 का जनवरी महीना शुरू हो चुका है, लेकिन उत्तराखंड में अभी तक बारिश नहीं हुई है. हालांकि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जरूर हुई है. लेकिन जैसी बर्फबारी की उम्मीद थी वैसी अभी तक नहीं हुई है. उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है. लेकिन उसके बावजूद वहां पर 12 माह पानी से सदाबहार रहने वाले छोटी-बड़ी नदियां पूरी तरह जम चुकी है. उन्होंने पाले की मोटी परतों का रूप ले लिया है. उत्तराखंड राज्य में लगातार शीत लहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तापमान नीचे गिर रहा है और राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कई जगह तापमान माइनस 10 डिग्री से माइनस 15 डिग्री नीचे जा चुका है. लेकिन हवा में नमी नहीं होने के कारण और आसमान से बारिश नहीं होने की वजह से बर्फबारी नहीं हो रही है.

माइनस 12 डिग्री तक जा रहा तापमान

गंगोत्री में इन दिनों तापमान माइनस जीरो डिग्री से लेकर माइनस 11 से 12 डिग्री सेल्सियस जा रहा है. इसके बावजूद वहां पर इन दिनों करीब 25 साधु साधनारत हैं. इसके साथ ही गंगोत्री नेशनल पार्क के छह और पुलिस के दो कर्मचारी सहित गंगोत्र मंदिर समिति के कर्मचारी तैनात हैं. जिससे उन्हें भी काफी दिक्कतें हो रही है.

सबसे ज्यादा दिक्कतें धाम में हो रही है. वहां पेयजल लाइनों में पानी के जमने से हो रही है. गंगोत्री धाम में शीतलहर बढ़ने से ड्यूटी करना चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है. लेकिन इस दिक्कत के बाद भी ITBP और सेना के जवान ड्यूटी पर जुटे हैं.

छोटे-बड़े झरने भी जम चुके हैं

गंगोत्री धाम तक कई जगह भागीरथी नदी जम गई है. गोमुख से लेकर गंगोत्री धाम और निचले इलाकों में कई जगहों से ऐसी तस्वीर सामने आई हैं जहां नदी पूरी तरह से जम गई है. ऊपरी इलाकों में छोटे-बड़े झरने भी जम चुके हैं. लगातार तापमान नीचे गिर रहा है. कई जगह पर तो माइनस 20 डिग्री से भी ऊपर तापमान जा चुका है. जिसकी वजह से भारत तिब्बत चीन बॉर्डर पर आईटीबीपी और सेना के जवानों को काफी परेशानी हो रही है.

गंगोत्री सहित गोमुख ट्रैक के सभी नदी-नाले जम चुके हैं

कनखू बैरियर इंचार्ज राजवीर रावत ने बताया कि गंगोत्री धाम में इस सीजन में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है. लेकिन तापमान में भारी गिरावट आने के कारण गंगोत्री सहित गोमुख ट्रैक के सभी नदी नाले पूरी तरह जम चुके हैं. पाले की कई इंच मोटी परत के बीच भागीरथी नदी में बहुत कम पानी बह रहा है. साथ ही केदार गंगा, ऋषिकुर नाला, पागल नाला, चीड़बासा नाला भी पूरी तरह जम चुके हैं. गंगोत्री में पानी की आपूर्ति के लिए पाले को आग में पिघलाकर पूरा किया जा रहा है.

दूसरी ओर बर्फ न गिरने के कारण सेब बागवान और अन्य काश्तकार निराश नजर आ रहे हैं. क्योकि समय पर बर्फबारी न होने के कारण काभी चिंतत है. क्योंकि सूखे के कारण मटर, गेंहूं आदि की फसलों पर बुरा असर पड़ रहा है.

IMD का 6 से 9 जनवरी तक कोहरे का येलो अलर्ट

वहीं उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक फिलहाल अभी राज्य में बारिश होने के आसार नहीं है. मौसम विज्ञान केंद्र ने 6 जनवरी से 9 जनवरी तक प्रदेश के हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी क्षेत्र में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में पाला बढ़ने की संभावना जताई है.

मौसम विज्ञान केंद्र ने 6 जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 2800 मीटर और उस ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और बारिश हो सकती है.



