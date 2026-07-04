विज्ञापन
विशेष लिंक

VIDEO: बुर्का पहनकर आईं दो महिला चोर, दुकानदार की आंखों के सामने बैग चुराकर हुईं फरार

हरिद्वार के ज्वालापुर में बैग की दुकान पर चोरी की एक हैरान करने वाली घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. बुर्का और मास्क पहनकर पहुंचीं दो महिलाओं ने पहले ग्राहक बनकर कई बैग देखे और फिर दुकानदार की नजर बचाकर एक बैग चोरी कर लिया.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share

हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र से चोरी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसका सीसीटीवी वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दो महिलाएं बुर्का पहनकर एक बैग की दुकान पर पहुंचती हैं और खुद को सामान्य ग्राहक की तरह पेश करती हैं. काफी देर तक बैग देखने और एक बैग खरीदने के बाद उन्होंने ऐसी चालाकी दिखाई कि दुकानदार को तुरंत इसकी भनक तक नहीं लगी. बाद में जब दुकानदार ने सामान की गिनती की और सीसीटीवी फुटेज देखी, तब चोरी का पता चला.

ग्राहक बनकर पहुंचीं दोनों महिलाएं

जानकारी के अनुसार, दो महिलाएं काले रंग का बुर्का पहनकर ज्वालापुर स्थित एक बैग और ऊन की दुकान पर पहुंचीं. दोनों ने अपने चेहरे पर मास्क भी लगा रखा था. उन्होंने ऐसी दुकान को चुना जो मुख्य बाजार से थोड़ी अलग जगह पर स्थित थी. दुकान पर पहुंचते ही दोनों ने दुकानदार से अलग-अलग तरह के बैग दिखाने को कहा.

काफी देर तक देखे कई बैग

दुकानदार ने ग्राहक समझकर उन्हें एक के बाद एक कई बैग दिखाए. दोनों महिलाएं काफी देर तक सामान देखती रहीं और अलग-अलग डिजाइन के बैग निकलवाती रहीं. आखिरकार उन्होंने एक बैग पसंद किया और उसे खरीदने की बात कही. इससे दुकानदार को भी लगा कि वे वास्तविक ग्राहक हैं.

नजर हटते ही बैग बुर्के में छिपाया

सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, जब दुकानदार दूसरे बैग दिखाने में व्यस्त था और उसका ध्यान कुछ क्षणों के लिए दूसरी ओर गया, तभी महिलाओं में से एक ने मौके का फायदा उठा लिया. उसने एक बैग को मोड़कर अपने बुर्के के अंदर छिपा लिया. पूरी घटना इतनी सफाई से अंजाम दी गई कि दुकानदार को उस समय कुछ भी संदेह नहीं हुआ.

खरीदा हुआ बैग लेकर निकलीं बाहर

बैग छिपाने के बाद दोनों महिलाओं ने एक बैग खरीदा और भुगतान करने के बाद दुकान से तेजी से बाहर निकल गईं. उनके व्यवहार से दुकानदार को उस समय कुछ भी असामान्य नहीं लगा, इसलिए उसने उन्हें जाने दिया. महिलाओं के जाने के कुछ समय बाद दुकानदार को लगा कि जिस संख्या में बैग उसने दिखाए थे, अब उतने बैग दुकान में मौजूद नहीं हैं. शक होने पर उसने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज देखते ही उसे पूरी घटना की जानकारी हो गई.

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात

दुकान में लगे कैमरों ने चोरी की पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक महिला मौका मिलते ही बैग को अपने बुरखे में छिपाती है, जबकि दूसरी महिला सामान्य ग्राहक की तरह दुकानदार का ध्यान भटकाने का प्रयास करती नजर आती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Haridwar Viral Video, CCTV Theft Video, Burqa And Hijab, Uttarakhand News, Haridwar Crime News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com