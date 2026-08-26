महिलाओं को 40 हजार देंगे, हफ्ते में 2 दिन छुट्टी... यूपी चुनाव के पहले अखिलेश यादव का आधी आबादी के लिए 10 बड़े ऐलान

- महिलाओं को 40 हजार रुपये की मदद के लिए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की शुरुआत का वादा
- अखिलेश ने कामकाजी महिलाओं को हफ्ते में 2 दिन छुट्टी, फ्री लैपटॉप, नौकरियों में 33 फीसदी आरक्षण की भी घोषणा की
- योगी सरकार ने एक दिन पहले ही बुजुर्ग महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त बस यात्रा का ऐलान किया है
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम के करीब सात महीने पहले महिलाओं के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने महिलाओं के कल्याण से जुड़े ऐलान करते हुए कहा कि हम गरीब महिलाओं को 40 हजार रुपये की मदद देंगे. इसे हर साल और आगे बढ़ाया जाएगा. इसे स्त्री सम्मान समृद्धि योजना नाम दिया गया है. यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक दिन पहले ही कैबिनेट मीटिंग में छात्रों को 25 लाख फ्री लैपटॉप के साथ 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए अहिल्याबाई योजना का ऐलान किया था. इन बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का तोहफा दिया गया है.
डिंपल यादव ने कहा, सपा स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू करने जा रही है. इसके तहत मोबाइल, लैपटॉप, पैसा, पाठशाला, प्रशिक्षण के जरिये नारी सशक्तीकरण का काम किया जाएगा. हम महिलाओं को 40 हजार की मदद से शुरुआत करेंगे. इसमें हर साल बढ़ोतरी की जाएगी. पीडीए का ए का मतलब आधी आबादी है. महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा.
VIDEO | During an event on party's Stree Samman Samriddhi Yojana, which is a poll promise, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) says, "Today when we are talking about the scheme, those who spoke, I want to thank them... Earlier as well, during Samajwadi Party… pic.twitter.com/HBTiXSqOsH— Press Trust of India (@PTI_News) August 26, 2026
सपा सरकार आने पर 12वीं पास करने वाली हर छात्रा को फ्री लैपटॉप, सरकारी स्कूल में पूरी फीस माफ और प्राइवेट में आधी फीस देनी होगी. प्रति माह कम से कम दो दिन आकस्मिक अवकाश देने की व्यवस्था की जाएगी. हर तहसील में एक पीजी कॉलेज और हर जिले में एक विश्वविद्यालय बनाया जाएगा. पूरे प्रदेश में महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी जाएगी. हर विधवा और बेसहारा महिला को पक्का सरकारी घर दिया जाएगा. हर निराश्रित महिला के सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी सरकार लेगी. बंद किए गए 26 हजार से ज्यादा स्कूल दोबारा खोले जाएंगे.
अखिलेश यादव ने कहा, आज जब हम इस योजना के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं उन सभी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं. समाजवादी पार्टी की सरकार के समय शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हुए थे. जापान का एक प्रतिनिधिमंडल आया था तो उसी 1090 सेवा का इस्तेमाल किया गया. योगी सरकार अब दिखा रही है कि वह महिलाओं के लिए क्या कर रही है. स्त्री सम्मान समृद्धि योजना सपा के घोषणापत्र का हिस्सा होगी. समाजवादी पार्टी की सरकार में महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. आधी आबादी की आजादी का संकल्प है, जिसके तहत हर साल 40 हजार रुपये दिए जाएंगे.
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