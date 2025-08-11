उत्तर प्रदेश के बहराइच में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में उस समय अजोबीगरीब स्थिति हो गई, जब वहां डॉक्‍टर के कमरे में एक सांड घुस गया. कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सांड कमरे में रखे कागजात को इधर-उधर कर रहा है. काफी देर तक उत्पात मचाने के बाद सांड वहां से चला गया और लोगों ने राहत की सांस ली. हालांकि तब तक वीडियो वायरल हो चुका था. पूर्व मुख्‍यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस वीडियो पर योगी सरकार की चुटकी ले ली.

यहां देखें वीडियो

मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का औचक निरीक्षण करने पहुँचा चौपाया लेकिन पता चला कि डॉक्टर ही नहीं आया।



किसी ने पूछा ‘भइया डॉक्टर कब आएगा?'



तो किसी ने जवाब दिया, ‘लगता है अब जब सरकार बदलेगी डॉक्टर तभी आएगा।' pic.twitter.com/Koe3EmE3Ui — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) August 11, 2025

अखिलेश यादव ने ली चुटकी

इस वीडियो को अखिलेश यादव ने अपने एक्‍स अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो शेयर करते हुए उन्‍होंने तंज कसा कि सरकार बदलने पर ही स्थिति सुधरेगी. उन्‍होंने वीडियो के कैप्‍शन में लिखा- मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का औचक निरीक्षण करने पहुंचा चौपाया (सांड) लेकिन पता चला कि डॉक्टर ही नहीं आया. किसी ने पूछा- भैया, डॉक्‍टर कब आएगा? तो किसी ने जवाब दिया, 'लगता है अब जब सरकार बदलेगी डॉक्टर तभी आएगा.'

कैसे घुस गया सांड?

दरअसल बहराइच के कारीकोट न्याय पंचायत के पीएचसी, सुजौली में तैनात चर्तुथ श्रेणी कर्मचारी ने सुबह चिकित्सक और अन्य कर्मचारियों के कमरे का ताला खोला, लेकिन इसके बाद वो वहां से चला गया. दोपहर 1 बजे तक चिकित्सक आए ही नहीं और इस दौरान इंतजार कर रहे काफी मरीज भी मायूस होकर चले गए. पूरा अस्पताल खाली पड़ा रहा. इसी बीच एक सांड अस्पताल में चिकित्सक के कमरे में घुस गया. कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डालने के चलते ये वीडियो वायरल भी हो गया.