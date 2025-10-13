सवारी बनकर आए और लूटकर ले गए ई-रिक्शा, यूपी पुलिस ने 3 घंटे के अंदर एनकाउंटर कर पकड़ा

उत्तर प्रदेश के झांसी में ई-रिक्शा लूटकर भाग रहे बदमाशों का पुलिस ने 3 घंटे में ही न केवल सुराग लगाया बल्कि उनका एनकाउंटर भी कर दिया. गोली लगने से एक बदमाश घायल भी हो गया. जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों बदमाशों ने सवारी बनकर पहले ई-रिक्शा बुक किया था. इसके बाद अंधेरे और सुनसान इलाके का लाभ उठाकर रिक्शा, मोबाइल और 200 रुपए लूटकर भाग रहे थे. उनके कब्जे से लूटा हुआ ई-रिक्शा, मोबाइल और नकदी बरामद कर ली गई है. घायल बदमाश को इलाज के लिए मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है.

रविवार देर रात झांसी की सीपरी बाजार थाना पुलिस क्षेत्र में गश्त करते हुए चैकिंग कर रही थी. इसी दौरान डायल-112 के माध्यम से थाना पुलिस को पता चला कि मारपीट करते हुए एक व्यक्ति का दो लोगों ने ई-रिक्शा और मोबाइल और 200 रुपए लूट लिए हैं. सूचना को गम्भीरता से लेते हुए थाना प्रभारी विनोद मिश्रा ने अपनी टीम के साथ बदमाशों की तलाश के लिए धरपकड़ अभियान शुरू कर दिया.

पुलिस के रोकने पर फायरिंग की

इसी दौरान उन्हें हाईवे किनारे सुदामापुरी कालौनी के पास ई-रिक्शा जाता हुआ नजर आया. शक होने पर पुलिस ने उनका पीछा किया तो वह जंगल की ओर ई-रिक्शा छोड़कर भागने लगे. पुलिस ने रोका तो उन्होंने फायरिंग कर दी. अपना बचाव करते हुए पुलिस ने काउंटर अटैक किया. जिसमें गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया और दूसरे को गिरफ्तार कर लिया.

ये भी पढ़ें- उत्तर भारत में दिवाली से पहले ठंड की दस्तक… हिमाचल से दिल्ली तक तेजी से गिर रहा पारा

घायल बदमाश का नाम विजय वाल्मीकि है. इनके पास से पुलिस को लूटा हुआ ई-रिक्शा, मोबाइल और 200 रुपए, 315 बोर का तमंचा, खोका और जिंदा कारतूस बरामद हुए है. पूछताछ में पता चला कि दोनों ने पहले सवारी बनकर ई-रिक्शा को बुक किया था. इसके बाद अंधेरे और सुनसान इलाके का फायदा उठाकर रिक्शा चालक के साथ मारपीट की और फिर लूट की घटना को अंजाम देकर भाग गए.

रिपोर्ट - विनोद गौतम