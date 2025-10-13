विज्ञापन
विशेष लिंक

उत्तर भारत में दिवाली से पहले ठंड की दस्तक… हिमाचल से दिल्ली तक तेजी से गिर रहा पारा

Weather Update: 11 से 15 अक्टूबर के बीच केरल में हल्की से लेकर भारी बारिश और तेज हवाओं का सामना करना पड़ सकता है. मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है.

Read Time: 3 mins
Share
उत्तर भारत में दिवाली से पहले ठंड की दस्तक… हिमाचल से दिल्ली तक तेजी से गिर रहा पारा
राष्ट्रीय राजधानी में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.
  • हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश से तापमान गिर गया है.
  • हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी और लाहौल-स्पीति जिलों में शीतलहर शुरू हो गई है.
  • दिल्ली में शुक्रवार को तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरा. लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Weather Update: उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है. हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक कई ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी ने पारा गिरा दिया है. उत्तराखंड के निचले इलाकों में बारिश भी हुई है. केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड, औली और मुनस्यारी सहित उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों की ऊंची चोटियों पर हिमपात जारी रहा है. बर्फबारी और बारिश से लोगों को ठंड का अहसास होने लगा है. बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर लोग स्वेटर और जैकेट पहने नजर आए. इस बीच, मौसम विभाग ने अगले कुछ और दिनों तक बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान जताया है. हाल ही हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और मंडी जिलों तथा लाहौल-स्पीति जिले के विभिन्न हिस्सों में ताजा बर्फबारी के बीच ऊंचाई वाले इलाकों में शीतलहर जारी है. बर्फबारी के कारण तो मनाली-लेह मार्ग अवरुद्ध हो गया था.

Latest and Breaking News on NDTV

राष्ट्रीय राजधानी में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. दिल्ली में शुक्रवार को पहली बार तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरा, जो सर्दियों के आगमन का संकेत है. शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. रविवार को न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री कम है जबकि अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के पास रहा, जो सामान्य से 3.9 डिग्री कम था.

आने वाले दिनों में दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम

आईएमडी ने सोमवार के लिए आसमान साफ रहने तथा अधिकतम तापमान के 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान के 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है. मंगलवार को भी मौसम साफ रहेगा और अधिकतम तापमान के 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान के 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है.

Latest and Breaking News on NDTV

केरल में बारिश को लेकर अलर्ट जारी

केरल में आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना है. भारत मौसम विभाग (आईएमडी) ने बताया कि अरब सागर के ऊपर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन गया है, जिससे केरल में बारिश और तेज हो सकती है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि इस चक्रवात के कारण मौसम की स्थिति बिगड़ने वाली है. 11 से 15 अक्टूबर के बीच राज्य में हल्की से लेकर भारी बारिश और तेज हवाओं का सामना करना पड़ सकता है. मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. खासतौर पर 12 अक्टूबर को पत्तनमतिट्टा, इडुक्की, पालक्काड, मलप्पुरम और वायनाड में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इन जिलों में 64.5 मिलीमीटर से लेकर 115.5 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है.

इसके साथ ही आईएमडी ने कहा, ''12 से 17 अक्टूबर के बीच राज्य के एक या दो हिस्सों में हर 24 घंटे में 7 से 11 सेंटीमीटर तक बारिश होने की संभावना बनी हुई है.'' इसके चलते अधिकारियों ने भूस्खलन और अचानक बाढ़ जैसे खतरों से सावधान रहने की सलाह दी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Snowfall In Himachal, Snowfall In Uttarakhand, Snowfall, Delhi Weather Update, Himachal Temperature
Get App for Better Experience
Install Now