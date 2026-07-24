शेल कंपनियों के जरिए करोड़ों का खेल; चीनी नागरिक समेत 3 गिरफ्तार, UP STF ने विदेशी नेटवर्क का किया भंडाफोड़

- शेल कंपनियों के जरिए करोड़ों का खेल, UP STF की बड़ी कार्रवाई
- नोएडा में चीनी नागरिक गिरफ्तार, वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में रह रहा था
- कर्मचारियों के नाम पर खोली गईं दर्जनों कंपनियां, करोड़ों के लेनदेन का शक
UP STF Action: उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (UP STF) ने अंतरराष्ट्रीय हवाला नेटवर्क और आर्थिक अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत में अवैध रूप से रह रहे एक चीनी नागरिक लियाओ लोंगहुई (Liao Longhui) समेत 3 आरोपियों को नोएडा के सेक्टर-93 स्थित पूर्वांचल सिल्वर सिटी से गिरफ्तार किया है. STF का दावा है कि आरोपी कई शेल कंपनियां बनाकर हवाला, फर्जी वित्तीय लेनदेन और अन्य आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे. गिरफ्तार अन्य आरोपियों की पहचान संजीव कुमार निवासी गाजियाबाद और कोशलेंद्र यादव निवासी अयोध्या के रूप में हुई है.
ऐसे खुला पूरा नेटवर्क
STF के अनुसार, कार्रवाई 22 जुलाई की रात करीब 10 बजे की गई. जांच के दौरान सेक्टर-83 स्थित YTL Manufacturing Pvt. Ltd. नाम की कंपनी सामने आई, जिसका संचालन चीनी नागरिक लियाओ लोंगहुई कर रहा था.
पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने अपने भारतीय सहयोगियों की मदद से कई शेल कंपनियां बनाईं और उनके बैंक खातों का इस्तेमाल हवाला के जरिए करोड़ों रुपये के लेनदेन के लिए किया. यह नेटवर्क चीन से कच्चा माल मंगाकर दिल्ली के बाजारों में बेचता था और अंडर इनवॉयसिंग के जरिए धन का हवाला माध्यम से चीन भेजता था.
कर्मचारियों के नाम पर बनाई गईं शेल कंपनियां
STF जांच में यह भी सामने आया कि लियाओ लोंगहुई ने अपने कर्मचारियों और परिचितों को पैसों का लालच देकर उनके दस्तावेजों पर कई कंपनियां खुलवाईं. इनमें JNS Infra Heights Pvt. Ltd., Refan Enterprises India Pvt. Ltd., Titydesk Essential Pvt. Ltd., Z One Enterprises सहित कई अन्य कंपनियां शामिल हैं. इसके अलावा UPMAX India Pvt. Ltd., Mezetech Power India Pvt. Ltd., Excellence Mobile Tech India Pvt. Ltd. और हांगकांग स्थित HK Hanco Communication Trading Co. जैसी कंपनियों का उपयोग कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला लेनदेन के लिए किया जा रहा था.
अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस—— UP POLICE (@Uppolice) July 23, 2026
भारत में अवैध रूप से रहकर तथा कई Shell कम्पनियां बनाकर हवाला एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले गिरोह के मुख्य अभियुक्त चीनी नागरिक सहित 03 अभियुक्तों को @uppstf द्वारा नोएडा से गिरफ्तार किया गया है।
उनके कब्जे से 05 लैपटॉप, 09 मोबाइल… pic.twitter.com/UoLVTk0PY9
पहले से भी दर्ज है मुकदमा
STF के मुताबिक, YTL Manufacturing Pvt. Ltd. के संबंध में वर्ष 2022 में भी नोएडा के सेक्टर-77 थाने में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर PAN और GST हासिल करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मामले में जांच अभी भी चल रही है.
बड़ी बरामदगी
कार्रवाई के दौरान STF ने आरोपियों के कब्जे से 5 लैपटॉप,9 मोबाइल फोन,1 टैब,चीनी नागरिक का फर्जी आधार कार्ड,2 चीनी पासपोर्ट,1 चीनी आईडी कार्ड,विभिन्न कंपनियों की 10 मुहरें,11 चेकबुक,कंपनियों के इनवॉइस, शेयर फॉर्म और Incorporation से जुड़े दस्तावेज,₹4,72,69,027 मूल्य के विभिन्न बैंकों के चेक,₹15,400 नकद भारतीय मुद्रा विदेशी अधिनियम समेत
कई धाराओं में मुकदमा दर्ज
STF ने आरोपियों के खिलाफ गौतमबुद्ध नगर के फेस-2 थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं और विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है. एजेंसी अब डिजिटल उपकरणों, बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है ताकि पूरे अंतरराष्ट्रीय हवाला नेटवर्क और उससे जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा सके.
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