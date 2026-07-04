कानपुर से मथुरा तक... बरसात से सड़कें लबालब, पानी में तैरते दिखीं गाड़ियां; वीआईपी रोड धंसी-PHOTO

उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री हो चुकी है. कानपुर, मथुरा समेत कई जिलों में तेज बारिश का दौर देखने को मिला. मानसून की पहली बारिश में ही कई शहरों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है. इस दौरान लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. वहीं बारिश से अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही भी सामने आ गई. पहली बरसात ने नगर निगम और विकास कार्यों की तैयारियों की पोल खोल दी. कई शहरों में सड़कें धंस गईं... जलभराव से यातायात प्रभावित हुआ, जिससे प्रमुख मार्गों पर लंबा जाम लगा रहा.

कानपुर में भी शुक्रवार को हुई भारी बारिश ने अस्पतालों, पुलिस चौकी और रिहायशी इलाकों को जलमग्न कर दिया है. वीआईपी रोड पर गाड़ियां तैरती नजर आईं. कांशीराम अस्पताल और सीएमओ कार्यालय परिसर तक जलजमाव देखने को मिला, जिससे मरीजों और कर्मचारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. शहर के तमाम-गल्ली मोहल्लों में टापू सा नजारा दिखा. हर ओर, केवल नगर निगम अके फसरों की लाचारी झलकती रही.

कानपुर के वीआईपी रोड पर तैरती गाड़ियां. बोनट के ऊपर तक पानी. (फोटो क्रेडिट - PTI)

सुबह काम पर जाने वाले लोग जलभराव के चलते बाधित हुए रास्तों पर फंस गए. हालांकि पानी के बीच से लोगों को निकलना पड़ा. (फोटो क्रेडिट - PTI)

तेज बारिश के बाद कानपुर में एक बार फिर धंसी सड़क.(फोटो क्रेडिट - PTI)

मथुरा में हुई पहली बारिश से चारों तरफ़ जल भराव हो गया, जिसकी तस्वीरें देर शाम सामने आईं, जिनमें हालात बिगड़े हुए दिखे. बारिश से महानगर के प्रमुख सड़क पूरी तरह जलमग्न हो गई. सड़कों पर एक फीट तक पानी भर गया. कई लोगों की गाड़ियां बंद हो गईं. रेलवे अंडरपास में बारिश का पानी भर गया. मथुरा के भूतेश्वर पुल के पास भी जल भराव की स्थिति देखने को मिली. जिससेआगमन पूरी तरह प्रभावित हो गया.

मथुरा में भारी बारिश से सड़कों पर एक फीट तक पानी भर गया, जिससे कई गाड़ियां पानी के बीच बंद हो गईं. बाइक को धकेल कर सड़क पार कराते हुए बच्चे. (फोटो क्रेडिट - PTI)

इस बीच मौसम विभाग ने यूपी के 28 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. आंधी के साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई है. सुबह से ज्यादातर जिलों में धूप निकली हुई है. बीच-बीच में बादल भी छा रहे हैं. कानपुर में बारिश ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया. यहां 3 जुलाई को 108 मिमी बारिश दर्ज की गई.

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