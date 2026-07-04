MP के सभी जिलों को मानसून ने किया कवर, इंदौर-उज्जैन समेत 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

Madhya Pradesh Monsoon 2026: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मानसून ने पूरे मध्य प्रदेश को कवर कर लिया है. मानसून प्रदेश के मुरैना, भिंड, ग्वालियर सहित कई शहरों में नहीं पहुंचा था, लेकिन शुक्रवार को इन जगहों पर भी मानसून पहुंच गया. इन दिनों प्रदेश में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है. बीते दिन राजधानी भोपाल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, खजुराहो, नरसिंहपुर, नौगांव, सागर, सतना, सिवनी, टीकमगढ़, उमरिया, गुना, ग्वालियर, रायसेन में भी बारिश हुई, जिसके चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. वहीं अगले कुछ दिन तक मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा.
इस बार मानसून 9 दिन देरी से मध्य प्रदेश पहुंचा. वहीं पूरे प्रदेश में मानसून को कवर करने में 10 दिन लगे हैं. सबसे पहले 23 जून को मानसून प्रदेश के 15 जिले- बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अलीराजपुर, इंदौर, धार और हरदा में पहुंचा था. इसके बाद मानसून एक ही जगह अटका रहा. गुरुवार को मानसून ने उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में भी दस्तक दे दी.
4 दिनों में पूरे भारत को कवर कर लेगा मानसून
भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि 3 जुलाई 2026 को दक्षिण-पश्चिम मानसून उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों, राजस्थान और हरियाणा के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है. आज मानसून जामनगर, उदयपुर, अजमेर, झुंझुनू, हिसार, भटिंडा से होकर गुजर रही है. अगले 4-5 दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल हैं.
आज मध्य प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम?
इधर, शनिवार, 4 जुलाई को मौसम विभाग ने सभी जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. इंदौर-उज्जैन समेत एमपी के 19 जिलों में अति भारी या भारी बारिश के आसार हैं. बड़वानी और खंडवा में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, धार, खरगोन, बुरहानपुर, आलीराजपुर, छिंदवाड़ा और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है. इंदौर, सीहोर, हरदा, देवास, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, पांढुर्णा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. वहीं राजधानी भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, छतरपुर, नीमच, मंदसौर, आगर-मालवा, राजगढ़, शाजापुर, विदिशा, रायसेन, सागर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, निवाड़ी, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना, मैहर, कटनी, उमरिया, शहडोल, सिवनी, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर में तेज बारिश का दौर जारी रहेगा.
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