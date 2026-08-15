विज्ञापन
विशेष लिंक

Pink Saheli Card: दिल्ली की बसों में अब फ्री में सफर नहीं कर पाएंगी ये महिलाएं, जान लें नया नियम

Pink Saheli Smart Card : 15 अगस्त तक महिलाओं को पिंक टिकट के जरिए मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी. 16 अगस्त से मुफ्त बस यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जरूरी होगा. अगर कार्ड नहीं है, तो सामान्य टिकट लेकर यात्रा करनी होगी.

Read Time: 4 mins
trusted source trusted source
Share
Pink Saheli Card: दिल्ली की बसों में अब फ्री में सफर नहीं कर पाएंगी ये महिलाएं, जान लें नया नियम
Pink Saheli Card Free Bus Travel in Delhi: दिल्ली में महिलाओं के लिए 16 अगस्त से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जरूरी होगा.

अगर आप दिल्ली की बसों से सफर करती हैं, तो यह खबर आपके काम की है.दिल्ली की डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर से जुड़ा बड़ा नियम 16 अगस्त 2026 से बदलने जा रहा है.  16 अगस्त 2026 से डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जरूरी होगा. अभी तक महिलाएं पिंक टिकट के जरिए बसों में मुफ्त सफर कर रही थीं, लेकिन  15 अगस्त के बाद पुरानी 'पिंक टिकट' की सुविधा पूरी तरह बंद कर दी जाएगी और केवल उन्हीं महिलाओं को फ्री यात्रा का लाभ मिलेगा जिनके पास 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' होगा. 

ऐसे में अगर आपके पास पिंक सहेली कार्ड नहीं है, तो 16 अगस्त से आपको बस में मुफ्त सफर की सुविधा नहीं मिलेगी. आपको यात्रा के लिए तय किराया देकर सामान्य टिकट खरीदना होगा.

16 अगस्त से क्या बदलेगा?

दिल्ली की बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर के नियम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. 16 अगस्त से सिर्फ उन्हीं महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी, जिनके पास पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड होगा.बस में चढ़ते समय महिला यात्रियों को अपना पिंक सहेली कार्ड टैप करना होगा. इसके बाद ही फ्री ट्रैवल की सुविधा मिलेगी.

पिंक टिकट की सुविधा होगी बंद

अभी दिल्ली की डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाएं पिंक टिकट लेकर मुफ्त सफर कर सकती हैं. लेकिन यह सुविधा 15 अगस्त तक ही जारी रहेगी.दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड को बढ़ावा देने के लिए 15 अगस्त के बाद गुलाबी टिकट बंद करने का फैसला लिया है. परिवहन विभाग के पहले जारी निर्देश के मुताबिक, 16 अगस्त से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य हो जाएगा.

कार्ड नहीं है तो देना होगा बस का किराया?

अगर किसी महिला के पास 16 अगस्त से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड नहीं है, तो उसे मुफ्त यात्रा नहीं मिलेगी. ऐसी महिला यात्री को डीटीसी या क्लस्टर बस में सफर करने के लिए लागू किराया देकर सामान्य टिकट खरीदना होगा. इसका मतलब साफ है कि 16 अगस्त से मुफ्त बस यात्रा का लाभ लेने के लिए पिंक सहेली कार्ड अपने पास रखना जरूरी होगा.

दिल्ली के बाहर की महिलाएं नहीं कर पाएंगी फ्री सफर

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड दिल्ली में पात्र महिला यात्रियों के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा से जुड़ा है. ऐसे में दिल्ली से बाहर या अन्य राज्यों से आने वाली महिला यात्रियों  को अब बसों में मुफ्त सफर की सुविधा नहीं मिलेगी.जिन महिलाओं के पास पिंक सहेली कार्ड नहीं होगा, उन्हें भी 16 अगस्त से तय किराया देना पड़ेगा, इसलिए बस में चढ़ते ही इस स्मार्ट कार्ड को टैप करना अनिवार्य कर दिया गया है.

लाखों महिलाओं को मिल चुका है पिंक कार्ड

दिल्ली सरकार पहले ही महिलाओं को पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाने की सुविधा दे रही है. अब तक लाखों पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बांटे जा चुके हैं,ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिल सके.डीटीसी की ओर से पहले जारी आदेश में भी कहा गया था कि 16 अगस्त से गुलाबी टिकट सिर्फ उन्हीं महिला यात्रियों को जारी किए जाएंगे, जिनके पास वैलिड पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड है.

15 अगस्त को बंद रहेंगे पिंक कार्ड कैंप

अगर आप 15 अगस्त को पिंक सहेली कार्ड बनवाने की सोच रही हैं, तो बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के कारण 15 अगस्त को डीटीसी के सभी पिंक कार्ड कैंप बंद रहेंगे.डीटीसी ने बताया है कि शनिवार को पिंक कार्ड कैंप बंद रहने की वजह से उस दिन कार्ड नहीं बनाया जाएगा. इसलिए महिलाएं 15 अगस्त को पिंक कार्ड बनवाने के लिए कैंप पर न जाएं.

16 अगस्त से कार्ड दिखाना नहीं, टैप करना जरूरी

16 अगस्त से महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा के लिए  पिंक सहेली कार्ड को बस में लगे सिस्टम पर टैप करना होगा. यानी सिर्फ पिंक कार्ड बनवाना ही नहीं, यात्रा के समय उसे साथ रखना भी जरूरी होगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pink Saheli Card, Pink Saheli Smart Card, DTC Bus Free For Women, Free Bus Travel, Free Bus Travel For Delhi Women
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com