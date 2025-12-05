पेशे से वकील, हरकत बदमाशों वाली! जमीन विवाद में चाचा के खून के प्यासे भतीजे ने मारी गोली

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. मामूली विवाद में भतीजा अपने चाचा का दुश्मन बन बैठा. इतना ही नहीं उसने कानून-व्यवस्था की परवाह किए बिना चाचा पर गोली चला दी. गनीमत ये रही कि चाचा की जान बच गई. वहीं आरोपी भतीजा अब पुलिस की गिरफ्त में है.

चाचा को गोली मारने वाला गिरफ्तार

दिल दहलादेने वाला मामला प्रयागराज के शिवकुटी पुलिस थाना क्षेत्र का है. गुरुवार को जमीन विवाद में एक शख्स ने अपने चाचा को गोली मार दी. पुलिस बताया कि आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है.

चाचा को मारी तीन गोलियां

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) (नगर) मनीष शांडिल्य ने बताया कि गुरुवार शाम थाना शिवकुटी क्षेत्र में गोली चलने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम ने मौके पर जाकर देखा तो पाया कि ओम शिव पांडेय ने अपने चाचा विजय पांडेय पर गोली चलाई, जिसमें विजय पांडे को तीन गोलियां लगी हैं.

संपत्ति विवाद में चाचा का दुश्मन बना भतीजा

विजय पांडेय को स्वरूप रानी नेहरू (एसआरएन) अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर है. पूछताछ में पता चला कि आरोपी और घायल व्यक्ति के बीच कई वर्षों से पारिवारिक संपत्ति का विवाद है. दोनों ही पेशे से अधिवक्ता हैं. पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ओम शिव पांडेय को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनका लाइसेंसी रिवॉल्वर जब्त कर ली गई है. अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

इनपुट- भाषा