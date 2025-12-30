विज्ञापन
नए साल से पहले UP से पकड़ी गई नशे की बड़ी खेप, 2 क्विंटल से ज्यादा गांजा जब्त, 4 आरोपी भी धरे गए

Hapur News: माना जा रहा है कि इस ड्रग्स का इस्तेमाल नए साल के मौके पर किया जाना था. लेकिन एसटीएफ ने तस्करों के मंसूबों को नाकाम कर दिया है.बता दें कि हर साल नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में नशा पकड़ा जाता है.

नए साल से पहले UP से पकड़ी गई नशे की बड़ी खेप, 2 क्विंटल से ज्यादा गांजा जब्त, 4 आरोपी भी धरे गए
यूपी के हापड़ से नशे की बड़ी खेप पकड़ी गई.
  • उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने नए साल से पहले हापुड़ जिले में अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है.
  • हापुड़-किठोरे रोड पर दो वाहनों को रोककर चार आरोपियों को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.
  • आरोपियों के पास से दो क्विंटल चौबीस किलो अवैध गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग साठ लाख रुपये है.
हापुड़:

नए साल से पहले यूपी एसटीएफ ने एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ कर बड़ी सफलता हासिल की है. हापुड़ जिले में इस ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ कर चार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है. उनके पास से 2 क्विंटल 24 किलो अवैध गांजा जब्त किया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 60 लाख रुपये बताई जा रही है.

हापुड़ से नशे की बड़ी खेप बरामद

एसटीएफ की टीम ने विशेष खुफिया सूचनाओं के आधार पर हापुड़ देहात पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत हापुड़-किठोरे रोड पर दो वाहनों को रोक लिया. टीम ने उन आरोपियों को धर दबोचा, जो कथित तौर पर ओडिशा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गांजा लेकर जा रहे थे.

चार आरोपी गिरफ्तार, दो कारें भी जब्त

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान  मेरठ के रहने वाले अनुज, अमजद, राहुल कुमार और शामली जिले के खुशनुद खान के रूप में हुई है. यूपी एसटीएफ ने आरोपियों के पास से दो कारें (स्विफ्ट और स्कॉर्पियो) और चार मोबाइल फोन बरामद किए हैं. ड्रग सिंडिकेट के अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की आगे की जांच भी की जा रही है.

नए साल से पहले नशे की खेप बरामद

माना जा रहा है कि इस ड्रग्स का इस्तेमाल नए साल के मौके पर किया जाना था. लेकिन एसटीएफ ने तस्करों के मंसूबों को नाकाम कर दिया है.बता दें कि हर साल नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में नशा पकड़ा जाता है. इस साल भी यूपी एसटीएफ की टीम ने नशे के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है. 

