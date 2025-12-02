कफ सिरप मामले में यूपी STF का बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह गिरफ्तार, सरेंडर की कर रहा था तैयारी

उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने कफ सिरप तस्करी मामले के एक आरोपी आलोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया है.वह यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) का बर्खास्त सिपाही है. उसकी गिरफ्तारी भी एसटीएफ ने ही की है. लुक आउट नोटिस जारी होने के बाद आलोक सिंह को भगोड़ा घोषित किया गया था. सूत्रों की माने तो आलोक सिंह सरेंडर करने की फिराक में था.

