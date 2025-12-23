विज्ञापन
UP News: पत्नी का मफलर से घोंटा गला, मुंह कूच छिपाई पहचान; टैटू ने ऐसे खोला हत्यारे का राज

पुलिस के अनुसार मृतिका लक्ष्मी ने साल 2017 में प्रदीप से दूसरी शादी की थी. दोनों के बीच आए दिन विवाद होते रहते थे. फिलहाल पति प्रदीप द्वारा गुनाह कबूल किए जाने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

वाराणसी पुलिस ने खोला हत्या का राज.
  • वाराणसी में पति ने पत्नी के अवैध संबंध के शक में गला घोंटकर हत्या की और मुंह सीमेंट से कूच दिया.
  • मृतका का शव गोमती नदी के किनारे झाड़ियों में लहुलुहान हालत में मिला, पहचान टैटू से हुई.
  • आरोपी पति ने पुलिस पूछताछ में पत्नी के दूसरे युवक से संबंध होने का आरोप लगाते हुए हत्या की बात कबूल की.
वाराणसी:

उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक दिल दहलादेने वाला मामला सामने आया है. पत्नी के अवैध संबंध के शक में पति ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी. उसकी हैवानियत यहीं नहीं रुकी. पहचान छिपाने के लिए उसने पत्नी के मुंह को ईंट से कूच दिया. मामला वाराणसी जनपद के चोलापुर क्षेत्र का है, जहां रविवार को गोमती नदी के किनारे झाड़ियों में एक 27 साल की युवती का लहुलुहान हालत में सिर कूचा हुआ शव मिलने की सूचना पुलिस टीम को मिली.

पुलिस ने टैटू से खोला हत्या का राज

मौके पर पहुंची पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. युवती का सिर कूचने की वजह से शिनाख्त के लिए मात्र एक क्लू मिला. ये क्लू थे महिला के शरीर पर बने दो टैटू, जिसे डिकोड कर पुलिस ने न सिर्फ मृतिका की शिनाख्त की बल्कि हत्यारे पति को भी धर दबोचा.

पति कह रहा अवैध संबंधों की बात

पति ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने सारे राज उगल दिए. उसने बताया कि पत्नी और उसकी उम्र में करीब 20 वर्ष का डिफरेंस है. उसने ये भी दावा किया कि पत्नी का किसी अन्य युवक से संबंध था. उसने कई बार उसे दूसरे युवक के साथ देखा और ये सब करने से मना भी किया, समझने के बजाय उसने लड़ाई शुरू कर दी. इसी को लेकर उनके बीच विवाद हो गया. जिसके बाद वह पत्नी को लेकर अपनी बहन के घर चौबेपुर पहुंचा. बहन के घर पर भी दोनों के बीच अवैध संबंधों को लेकर विवाद हुआ. जिसके बाद वह रात को ही पत्नी को लेकर वहां से निकल गया. रास्ते में सुनसान जगह देखकर उसने ऑटो में मफलर से गला घोंटकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया.

पत्नी के शव को ऐसे लगाया ठिकाने

पत्नी के शव को ठिकाना लगाने के लिए वह चोलापुर थाना क्षेत्र के कैथोर गांव में गोमती नदी के किनारे पहुंचा. वहां पहले मृतिका के सिर को ईंट और जमे हुए सीमेंट की बोरी से कूचा. फिर शव को नदी से कुछ दूर रखे बाजरे के ढेर में छिपाकर भाग गया. दूसरे दिन दोपहर को जब शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली तो मृतिका की पहचान के लिए क्षेत्र में पिछले 24 घंटे से लापता युवतियों के बारे में जानकारी इकट्ठा की गई. जिसके बाद पुलिस को लक्ष्मी नाम की महिला के लापता होने की सूचना मिली. महिला के पति का नाम प्रदीप बताया गया और पति भी गायब मिला. ऐसे में पुलिस ने इसे आधार बनाकर जांच शुरू की और प्रदीप को हिरासत में ले लिया.

पुलिस पूछताछ में पति ने उगला हत्या का राज

प्रदीप से पूछताछ में हत्या का राज पेपर्दा हो गया. जांच में पता चला कि आरोपी पहले भी हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप में जेल जा चुका है. जबकि पत्नी से विवाद की वजह उसने दूसरे युवक से अवैध संबंध बताया. पुलिस के अनुसार मृतिका लक्ष्मी ने साल 2017 में प्रदीप से दूसरी शादी की थी. दोनों के बीच आए दिन विवाद होते रहते थे. फिलहाल प्रदीप द्वारा गुनाह कबूल किए जाने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

UP News, UP Crime, Varanasi Murder, Varanasi Wife Murder, Varanasi Police
