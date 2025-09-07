ट्रेन से बरामद लापता नाबालिग लड़की का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया, पढ़ें पीछे की पूरी कहानी

यूपी के प्रयागराज जंक्शन पर बरामद हुई एक नाबालिग लड़की का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है. इस कनेक्शन के बाद अब खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई है. दरअसल, तीन दिन पहले प्रयागराज आरपीएफ ने बिहार के नवादा की रहने वाली एक नाबालिग को महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन से रिकवर किया था. आरपीएफ को 4 सितंबर को हेल्पलाइन पर सूचना मिली थी कि बिहार से ट्रेन पर एक नाबालिग लड़की ऑनलाइन हनी ट्रैप का शिकार होकर घर से नाराज़गी में भागकर नई दिल्ली जाने के लिए गाड़ी संख्या 12397(महाबोधि एक्सप्रेस) गया - नई दिल्ली में सवार है.

सूचना मिलने के बाद प्रयागराज जंक्शन पर ट्रेन के पहुंचने पर आरपीएफ नाबालिग को बरामद करते हुए हनी ट्रैप होने से बचाया था. रेलवे सुरक्षा बल प्रयागराज ने नाबालिग लड़की को बरामद करने के बाद चाइल्ड लाइन को सुपुर्द कर दिया था. बताया जा रहा है जिस समय आरपीएफ प्रयागराज स्टेशन पर ट्रेन में चेकिंग कि तो टीम को एक नकाबपोश नाबालिग लड़की संदिग्ध स्थिति में मिली. महिला स्टाफ द्वारा फोटो एवं परिजनों से वीडियो कॉल के माध्यम से उसकी पहचान कराई गई.

आरपीएफ की पूछताछ में नाबालिग लड़की ने बताया कि उसकी दोस्ती ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक युवक से हुई थी. और घरवालों की रोक-टोक से नाराज़ होकर वह उससे मिलने नई दिल्ली जा रही थी. लड़की को प्रयागराज जंक्शन पर उतारकर रेलवे सुरक्षा बल ने कार्रवाई पूरी करते हुए उसे चाइल्डलाइन प्रयागराज को विधिक प्रक्रिया के तहत सौंपा दिया था. लड़की के बिहार से गायब होने पर घरवालों ने थाना पकरीबरवां, जिला नवादा (बिहार) में भी मुकदमा पंजीकृत कराया था.

अब इस मामले में कई खुलासे हुए है. बताया जा रहा है कि चाइल्ड लाइन द्वारा लड़की के मोबाइल की जांच गई तो उसमें पाकिस्तानी नंबर मिले है. लड़की की काउंसिलिंग की गई तो पता चला कि उसने इंस्टाग्राम पर कई लोगों से दोस्ती कर रखी है. उसकी कुछ दिन पहले ही पंजाब की एक युवती से दोस्ती हुई थी. उस युवती के जरिए वो किसी पाकिस्तानी युवक से संपर्क में आ गई और दोनों की चैटिंग शुरू हो गई.

पूछताछ में पता चला कि मोबाइल पर कॉलिंग से नाराज होकर परिजनों ने लड़की को फटकार लगाई थी. इसके बाद उसने अपनी सहेली से पंजाब में संपर्क किया. पंजाब की युवती ने छात्रा को पेटीएम से ऑनलाइन रुपए भेजे और टिकट बुक कराकर नई दिल्ली आने को कहा. दिल्ली से उसे पंजाब जाना था पर कहां जाना था इसकी जानकारी नहीं दी गई थी. जांच में ये भी पता चला है कि पाकिस्तानी युवक ने लड़की को पंजाब बुलाया था और उसने पंजाब की युवती के जरिए ऑनलाइन रुपए देकर टिकट बुक कराए थे. नवादा (बिहार) की रहने वाली ये नाबालिग लड़की 10वीं तक पढ़ी है. लड़की सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती है.

आरपीएफ चेकिंग के दौरान ट्रेन में छात्रा पाकिस्तानी युवक से बात कर रही थी. पुलिस की आवाज सुनकर उसने फोन काट दिया और इंस्टाग्राम से छात्रा को ब्लॉक कर दिया. चाइल्ड लाइन द्वारा काउंसिलिंग के बाद पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद सनसनी फैल गई है. बताया जा रहा है कि छात्रा के खुलासे के बाद चाइल्ड लाइन की टीम ने पाकिस्तानी कनेक्शन का जिक्र करते हुए अपनी एक रिपोर्ट सीडब्ल्यूसी को सौंप दी है.

कहा जा रहा है कि नाबालिग का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद लोकल व सेंट्रल खुफिया एजेंसियों ने भी छात्रा से पूछताछ की है. फिलहाल इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पुलिस के अलावा खुफिया एजेंसियां अपने स्तर से जांच करने में जुटी हुई है लेकिन किसी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि आखिर क्या इस लड़की को बहलाकर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बनाने की कोशिश तो नहीं की गई है.