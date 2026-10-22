यूपी के 9 जिलों में 23 अक्टूबर को शराब की दुकानें रहेंगी बंद. लखनऊ में 27 अक्टूबर तक लगी रोक 

उत्तर प्रदेश में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के विधान परिषद चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने शराब बिक्री पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया है. इसके तहत 23 अक्टूबर को राज्य के नौ जिलों में शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी.

प्रशासन के आदेश के अनुसार इस दौरान केवल शराब की दुकानों पर ही नहीं बल्कि बार. मॉडल शॉप और सैन्य कैंटीन में भी शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. अधिकारियों का मानना है कि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और मतदान प्रक्रिया को प्रभावित होने से रोकने के लिए यह कदम जरूरी है.

वहीं राजधानी लखनऊ में शराब बिक्री को लेकर और भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं. जिला प्रशासन ने 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक शराब की सभी दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया है. इस अवधि में किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री की अनुमति नहीं होगी.

चुनाव के लिए लगाई रोक

प्रशासन ने संबंधित विभागों और दुकान संचालकों को आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं. नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. चुनावी माहौल को देखते हुए पुलिस और आबकारी विभाग की टीमें भी निगरानी रखेंगी ताकि कहीं भी अवैध बिक्री न हो सके. हर चुनाव के दौरान ड्राई डे घोषित करना एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मानी जाती है. इसका उद्देश्य मतदान को स्वतंत्र. निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना होता है.

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