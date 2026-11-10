लखनऊ में 2500 रुपये स्क्वायर फीट की दर पर मिलेगी सस्ती जमीन, सौमित्र विहार योजना में 2092 प्लॉट का रजिस्ट्रेशन होगा शुरू

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद लखनऊ में लोगों के लिए एक बेहद किफायती और शानदार आवासीय योजना लेकर आ रहा है. मोहनलालगंज के पास नई जेल रोड पर प्रस्तावित 'सौमित्र विहार योजना' (Soumitra Vihar Yojana) के तहत जल्द ही 2092 भूखंडों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. बताया जा रहा है कि इस नई योजना में जमीन की अनुमानित कीमत करीब 2,500 रुपये प्रति वर्ग फीट (लगभग 27,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर) तय हो सकती है.

यह सौमित्र विहार की सबसे सस्ती योजना होगी, क्योंकि इससे पहले अन्य योजनाओं जैसे वरुण विहार या नैमिष नगर आवासीय योजनाओं में कीमत अधिक रखी गई थी.

लैंड पूलिंग मॉडल पर आधारित प्रदेश की पहली टाउनशिप

सौमित्र विहार योजना उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की पहली ऐसी टाउनशिप है, जिसे 'लैंड पूलिंग मॉडल' के तहत विकसित किया गया है. यानी किसानों की आपसी सहमति से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की गई है. पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 87.271 हेक्टेयर में फैली इस योजना के लिए अधिकांश भूमि परिषद को मिल चुकी है. योजना के तहत जमीन देने वाले स्थानीय किसानों को विकसित भूखंडों की लाटरी और आवंटन की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है और किसानों से परिषद के नाम रजिस्ट्री कराने का कार्य भी पूरा हो चुका है.

अलग-अलग आकार के आवासीय और कमर्शियल भूखंड

इस योजना के तहत लोगों की जरूरत और बजट के अनुसार अलग-अलग आकारों के भूखंड उपलब्ध होंगे. आवासीय श्रेणी में मुख्य रूप से 8 प्रकार के भूखंड शामिल हैं.

300 वर्ग मीटर के भूखंड

200 वर्ग मीटर के भूखंड

122.23 वर्ग मीटर के भूखंड

75 वर्ग मीटर के भूखंड

60.29 वर्ग मीटर के भूखंड

40.74 वर्ग मीटर के भूखंड

इसके अलावा, व्यावसायिक गतिविधियों और रोजाना जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 1,375 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर और 100 वर्ग मीटर के कमर्शियल भूखंड भी रखे गए हैं.

कब शुरू होगा पंजीकरण?

आवास आयुक्त अनिल ढींगरा के अनुसार, इस बहुप्रतीक्षित योजना का पंजीकरण इसी माह शुरू कराने की पूरी तैयारी है. सरकार इस योजना के औपचारिक शुभारंभ की तारीख तय कर रही है, जिसके बाद लोग निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकेंगे.

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