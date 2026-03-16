कानपुर: आने-जाने वाली लड़कियों को छेड़ता था मनचला, महिलाओं ने पकड़कर पीट दिया- Video

उत्तर प्रदेश के कानपुर में छेड़छाड़ से तंग आकर महिलाओं और लड़कियों ने एक मनचले की सड़क पर ही सबक सिखा दिया. मामला गुजैनी थाना क्षेतर के जरौली गांव का है, जहां एक लड़का बार-बार बदतमीजी कर रहा था, जिसकी सड़क पर ही कुछ महिलाओं और युवतियों ने पिटाई कर दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

जानकारी के मुताबिक, आरोपी युवक की पहचान विकास पंडित के रूप में हुई है. स्थानीय निवासी पिंकी गौतम ने आरोप लगाया कि विकास आए दिन गली से गुजरने वाली महिलाओं और लड़कियों पर गंदी नजर रखता था और उनके साथ छेड़छाड़ करता था. विरोध करने पर वह भद्दी-भद्दी गालियां देता था.

क्या हुआ था?

9 मार्च की दोपहर करीब 1:30 बजे, जब पिंकी अपने किसी काम से घर से बाहर जा रही थी, तब विकास ने उसे रोक लिया और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा. पीड़िता का आरोप है कि जब उसने विरोध किया, तो आरोपी ने उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया, उसके साथ अश्लील हरकतें कीं और गर्दन पर काट लिया. इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता को जातिसूचक शब्द और अन्य अपमानजनक गालियां दीं.

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विकास की पकड़कर हुई कुटाई

घटना के बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को आपबीती सुनाई. सूचना मिलते ही घर की महिलाएं और अन्य सदस्य मौके पर पहुंच गए और आरोपी विकास को पकड़ लिया. इसके बाद जो हुआ, वह वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है. महिलाओं ने विकास को घेर लिया और थप्पड़ और चप्पलों की बौछार कर दी. गुस्से का आलम यह था कि एक महिला ने उसका कॉलर पकड़कर उसका सिर दीवार से दे मारा.

कानपुर में मनचले की सरेआम कुटाई



कानपुर के जरौली गांव में महिलाओं से लगातार छेड़छाड़ करने वाले युवक विकास पंडित को स्थानीय महिलाओं ने पकड़कर जमकर पीटा, जिसका वीडियो वायरल हो गया. आरोप है कि वह रोज महिलाओं पर गंदी नजर रखता था और 9 मार्च को एक महिला से बदसलूकी करते हुए बाल पकड़कर… pic.twitter.com/FQSZvkvvjD — NDTV India (@ndtvindia) March 16, 2026

फावड़ा लेकर दौड़ी महिला

हंगामे के दौरान एक महिला तो फावड़ा लेकर आरोपी पर हमला करने दौड़ी, लेकिन गनीमत रही कि दूसरी महिला ने उसे रोक लिया. करीब एक घंटे तक चले इस ड्रामे के दौरान आरोपी के घर की एक महिला उसे बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन आक्रोशित महिलाओं के सामने उसकी एक न चली. अंत में स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद युवक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर घर भेजा गया.

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पुलिस ने दर्ज किया केस

घटना के अगले दिन, 10 मार्च को पीड़िता पिंकी गौतम ने गुजैनी थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई. गुजैनी थाना पुलिस के अनुसार पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी विकास पंडित के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट (SC/ST Act) और छेड़छाड़ की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे तीनों वीडियो को साक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है.