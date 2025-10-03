विज्ञापन
7 साल छोटे प्रेमी संग भागी दादी, 2 साल से था लव-अफेयर; जाते-जाते कर गई बड़ा कांड

Jhansi News: पति का आरोप है कि 30 सितंबर को  पत्नी बाजार जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. वह घर से करीब 40 हज़ार रुपये नकद और बहुओं के जेवर भी साथ ले गई.

महिला गहने लेक प्रेमी संग फरार.
  • उत्तर प्रदेश के झांसी में एक दादी अपने 7 साल छोटे प्रेमी के साथ घर छोड़कर भाग गई.
  • महिला के पति का आरोप है कि दो साल से उसकी पत्नी का अमर नाम के शख्स के साथ प्रेम संबंध था.
  • महिला घर से लगभग 40 हजार रुपये नकद और बहुओं के गहने लेकर प्रेमी के साथ भाग गई.
मऊरानी पु:

कहते हैं कि इश्क की कोई उम्र नहीं होती, दिल जब किसी पर आ जाए तो उस शख्स के अलावा कुछ और दिल को नहीं भाता. समाज के बंधन बेड़ियां लगने लगते हैं. प्यार में पागल इंसान उसे तोड़ने में एक पल नहीं लगाता. ऐसा ही हैरान करने वाला मामला उत्तर प्रदेश के झांसी से सामने आया है. यहां एक दादी अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर भाग गई. 40 साल की इस महिला का खुद से 7 साल छोटे शख्स के साथ पिछले 2 साल से लव अफेयर चल रहा था. नाती-पोते वाली महिला ऐसा कदम उठा लेगी ये परिवार ने सपने में भी नहीं सोचा था. फिर एक दिन वह बहुओं के गहने लेकर प्रेमी संग फुर्र हो गई. 

पति के सामने चल रहा था लव-अफेयर

महिला के पति का आरोप है कि पत्नी का अमर नाम के शख्स के साथ पिछले दो साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था. पूरा मामला झांसी जनपद के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम स्यावरी का है. महिला के परिवार में पति,दो बेटे, बहुओं और नाती-पोते हैं. पति का आरोप है कि दो साल पहले वह ईंट भट्टे पर मजदूरी करने भिंड (मध्यप्रदेश) गया था. पत्नी को भी साथ ले गया था. वहीं पर राठ तहसील के ग्राम बिहुनी का रहने वाला अमर भी काम करता था. काम के सिलसिले में अमर का उसके घर आना-जाना शुरू हो गया. इसी बीच उसकी पत्नी और अमर की नजदीकियां बढ़ गईं. कई बार लोगों ने उसे सचेत भी किया, लेकिन उसे भरोसा था कि पत्नी सुधर जाएगी.

पत्नी भाग गई, पत्नी मांग रही न्याय

पीड़ित पति कामत प्रसाद ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है. उसने कहा, "मेरी पत्नी पहले भी अमर के साथ जाती थी, मैंने कई बार समझाया… लेकिन अब वो घर से 40 हजार और जेवर लेकर भाग गई. मैं पुलिस से न्याय की मांग करता हूं."

प्रेमी संग भाग गई दादी, बहुओं के गहने भी ले गई

पति का आरोप है कि 30 सितंबर को  पत्नी बाजार जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. वह घर से करीब 40 हज़ार रुपये नकद और बहुओं के जेवर भी साथ ले गई. वहीं उसका प्रेमी अमर भी गांव से गायब है. परिवार का आरोप है कि दोनों साथ भाग गए हैं. 

