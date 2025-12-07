विज्ञापन
गोवर्धन पुलिस पर हमला करने वाले बदमाशों का एनकाउंटर, एक घायल; दूसरा फरार

Mathura Encounter: सीओ गोवर्धन अनिल कुमार ने बताया कि मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया. उसके कब्जे से एक तमंचा कारतूस मोटरसाइकिल बरामद हुई है.

गोवर्धन पुलिस पर हमला करने वाले बदमाशों का एनकाउंटर, एक घायल; दूसरा फरार
मथुरा में बदमाश का हाफ एनकाउंटर.
  • मथुरा के थाना गोवर्धन पुलिस पर हमला करने वाला आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया.
  • घायल बदमाश संजय उर्फ आकाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
  • पुलिस डीग राजस्थान में वांछित अभियुक्त को पकड़ने गई थी, जहां बदमाशों ने पुलिस पर हमला किया.
डींग:

उत्तर प्रदेश के मथुरा के थाना गोवर्धन पुलिस पर हमला करने का आरोपी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया. इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मथुरा की थाना गोवर्धन पुलिस डीग राजस्थान में वांछित अभियुक्त को पकड़ने गई थी, तभी बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर एक दरोगा को घायल कर दिया.

भाग रहे थे पबदमाश, पुलिस ने चलाई गोली

दरअसल पुलिस द्वारा की गई एक सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो वे भागने लगे. इस दौरान बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ हो गई. पुलिस की गोली लगने से  संजय उर्फ आकाश नाम का बदमाश घायल हो गया. वहीं उसका दूसरा साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा.  

बदमाश के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद

पुलिस फ़रार आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है. सीओ गोवर्धन अनिल कुमार ने बताया कि मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया. उसके कब्जे से एक तमंचा कारतूस मोटरसाइकिल बरामद हुई है.

