बेड के अंदर से निकला बीवी का बॉयफ्रेंड, पति ने करवा दी शादी, देखिए VIDEO

- अयोध्या के पूराकलन्दर थाना क्षेत्र में एक शादीशुदा महिला के प्रेमी को उसके घर के बेड से छिपा पाया गया था.
- महिला का पति गल्फ कंट्री में कार्यरत है और महिला ससुराल में ससुर-सास के साथ रह रही थी.
- जब परिवार वालों को शक हुआ तो उन्होंने महिला के कमरे का दरवाजा खटखटाया और बेड खोला तो प्रेमी निकला.
यूपी से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक महिला का प्रेमी उसके घर में बेड से मिला. शादीशुदा महिला का प्रेमी उससे मिलने उसके घर पहुंचा था. घर वालों को शक हुआ तो उन्होंने बहू के कमरे का दरवाजा खटखटाया, इसके बाद बहू ने प्रेमी को अपने कमरे के बेड में छिपा दिया था. लेकिन घर वालों ने जब बेड खोला तो उससे महिला का प्रेमी निकला. बेड के अंदर से महिला के प्रेमी के निकलने का वीडियो भी सामने आया है. जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
अयोध्या के पूराकलन्दर थाना क्षेत्र का मामला
मिली जानकारी के अनुसार यह घटना यूपी के अयोध्या का है. जहां एक विवाहिता प्रेमिका से मिलने उसका प्रेमी पहुंचा था. प्रेमी की पहचान अलीम के रूप में हुई है. घटना अयोध्या के पूराकलन्दर थाना क्षेत्र के बभनगवा गांव का है. महिला के बेड से बॉयफ्रेंड के निकलने की बात सामने आने के बाद महिला की शादी उसी प्रेमी से करवा दी गई.
अयोध्या: विवाहित प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी बेड में छिपा, पकड़े जाने पर पति और ससुर ने कराई शादी, वीडिया सोशल मीडिया पर वायरल#Ayodhya | #ViralVideo pic.twitter.com/KG1pcD4mQY— NDTV India (@ndtvindia) December 7, 2025
महिला का पति दुबई में करता है काम
बताया गया कि महिला का पति गल्फ कंट्री में काम करता है. वह वहां ससुर-सास के साथ रह रही थी. इसी बीच उसका प्रेमी से मिलना-जुलना भी चल रहा है. हद तो तब हो गई जब महिला का प्रेमी उसके बेड से निकला. इसके बाद महिला के पति-ससुर ने महिला की शादी उसी प्रेमी से करवा दी.
बेड से प्रेमी को निकालने का वीडियो वायरल
महिला के बेड से प्रेमी के निकलने का 38 सेकेंड का वीडियो सामने आया है, जिसमें अलीम नामक प्रेमी को महिला के घर वाले बेड के बॉक्स से निकाल रहे हैं.
दोनों परिवारों की रमामंदी से कराई गई शादी
महिला के ससुर ने कहा कि मेरा बेटा दुबई में काम करता है. बेटे, बहू के पिता की रजामंदी के बाद हम दोनों पक्षों ने उसकी की शादी आलिम से कराई. लोगों ने बताया कि महिला के पति ने भी वीडियो कॉल से दोनों को शादी की बधाई दी.
