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IPS संकल्प शर्मा बने नोएडा के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर, संतोष मिश्रा को कानपुर नगर की जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. नोएडा और कानपुर नगर में दो सीनियर अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. दोनों को अब नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

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IPS संकल्प शर्मा बने नोएडा के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर, संतोष मिश्रा को कानपुर नगर की जिम्मेदारी
यूपी में नोएडा और कानपुर नगर में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बदले
  • योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर और नोएडा में दो सीनियर पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं.
  • IPS संकल्प शर्मा को नोएडा का ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है, वे पहले कानपुर नगर में कार्यरत थे.
  • संतोष कुमार मिश्रा को कानपुर नगर का ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बनाया गया है, वे पहले जालौन जिले में थे.
चुनाव से पहले पुलिस विभाग में क्या बदलाव होंगे?

उत्तर प्रदेश में मंगलवार को योगी सरकार ने दो सीनियर पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं. कानपुर नगर और नोएडा में दो सीनियर पुलिस अधिकारियों को ज्वाइंट कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई है. दोनों के ट्रांसफर ऑर्डर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं. आईपीएस अधिकारी  संकल्प शर्मा को गौतमबुद्धनगर (नोएडा) की जिम्मेदारी दी गई है. जबकि संतोष कुमार मिश्रा को कानपुर नगर की जिम्मेदारी दी गई है. यूपी के दोनों शहरों के पुलिस विभाग में हुआ यह तबादला अहम माना जा रहा है, क्योंकि दोनों ही यूपी के बड़े शहर हैं, जहां कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस सर्तक रहती है.

नोएडा में बदलाव 

अधिकारी संकल्प शर्मा को नोएडा का ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बनाया गया है. वह अब तक पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर में पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी निभा रहे थे. अब उन्हें नई जिम्मेदारी दी है. संकल्प शर्मा इससे पहले भी यूपी में कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. योगी सरकार की तरफ से अब उन्हें नोएडा जिले में भेजा गया है. 

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संतोष कुमार मिश्रा भेजे गए कानपुर नगर 

आईपीएस अधिकारी संतोष कुमार मिश्रा को कानपुर नगर का ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वह जालौन जिले में पुलिस उपमहानिरीक्षक की जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन अब उन्हें कानपुर नगर भेजा गया है. कानपुर नगर बड़ा एरिया है, ऐसे में उनकी जिम्मेदारी अहम है.

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यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के पहले पुलिस विभाग में भी लगातार ट्रांसफर किए जा रहे हैं. अब तक कई जिलों में बदलाव हो चुका है. माना जा रह है कि आने वाले दिनों में यूपी में कुछ और ट्रांसफर दिख सकते हैं. 

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