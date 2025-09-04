अलीगढ़ की अर्चना ने छत से लगा दी छलांग... बुलेट और 5 लाख पर पति से बवाल, डराने वाला वीडियो

बेटियां दहेज की आग में कब तक जलती रहेंगी? पहले ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी दहेज की भेंट चढ़ गई. अब अलीगढ़ की अर्चना ने छत से कूदकर जान देने की कोशिश की. मामला अलीगढ़ थाना गोंडा क्षेत्र के ग्राम दकौली का है. अर्चना नाम की महिला ने घर की छत से कूदकर जान देने (Aligarh Women Jumped From Roof) की कोशिश की. इस घटना का वीडियो डरा देने वाला है. आरोप है कि अर्चना का पति सोनू और ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान कर रहे थे. जिसकी वजह से वह यह खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर हो गई.

ये भी पढ़ें-पेट्रोल पंप पर बैठी महिला को कुचलते निकल गई कार, रूह कंपा देगा आगरा का ये वीडियो

दहेज की मांग से परेशान महिला छत से कूदी

अर्चना और सोनू की शादी 6 साल पहले हुई थी. शादी के सालों बाद भी पति और सुरालवाले उस पर मायके से दहेज लाने का प्रेशर बना रहे थे. उससे 5 लाख रुपये और बुलेट दहेज में मांगी गई थी. इस बात को लेकर पति के साथ अर्चना का अक्सर झगड़ा होता था. फिर से इस बात को लेकर अर्चना और उसके पति के बीच विवाद हुआ था. पति के उकसाने पर उसने छत से कूदकर जान देने की कोशिश की. पहली मंजिल से नीचे गिरते ही अर्चना गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने ससुरालवालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

छत से गिरने के बाद पति ने बेरहमी से पीटा

ससुरालवालों की बेरहमी तो देखिए कि अर्चना जब छत से जमीन पर औंधे मुंह गिरी तो उसके पति ने बचाने के बजाय उल्टा उसे पीटना शुरू कर दिया. पिता की हरकत देखते ही उसके बच्चे चीखने लगे. क्रूरता का ये वीडियो डरा देने वाला और बेटियों के हालात को उजागर करने वाला है.

दहेज की आग में कब तक जलेंगी बेटियां?

पिछले दिनों ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी की मौत का मामला सामने आया था. आरोप है कि ससुराल वाले और पति निक्की को 35 लाख रुपये के दहेज के लिए परेशान कर रहे थे. आपस में हुए विवाद केबाद उन लोगों ने निक्की को आग लगाकर मार दिया. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. जिसके बाद लोगों में आक्रोश पैदा हो गया था.



इनपुट- अदनान खान