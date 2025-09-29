विज्ञापन
UP में ATS का बड़ा एक्शन, 'मुजाहिदीन आर्मी' के 4 सदस्य गिरफ्तार, बेहद खतरनाक थे मंसूबे

दुर्गापूजा के बीच सोमवार को यूपी में एटीएस ने अलग-अलग जिलों से मुजाहिदीन आर्मी के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. इन चारों के मंसूबे बेहद खौफनाक थे. एटीएस अब इनके साथियों में तलाश में जुटी है.

UP में ATS का बड़ा एक्शन, 'मुजाहिदीन आर्मी' के 4 सदस्य गिरफ्तार, बेहद खतरनाक थे मंसूबे
UP ATS द्वारा गिरफ्तार किए गए मुजाहिदीन आर्मी के चारों सदस्य.
  • यूपी में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने मुजाहिदीन आर्मी के चार सदस्यों को अलग-अलग जिलों से गिरफ्तार किया है.
  • गिरफ्तार आरोपियों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को हटाकर शरीयत कानून लागू करने की साजिश रची थी.
  • आरोपी कट्टरपंथी पाकिस्तानी संगठनों से प्रभावित होकर भारत में हिंसात्मक जिहाद का रास्ता अपना रहे थे.
लखनऊ:

यूपी में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) ने सोमवार को मुजाहिदीन आर्मी के 4 सदस्यों को अलग-अलग जिलों से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार लोगों के बारे में बताया गया कि ये लोग मुजाहिदीन आर्मी बनाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को हटाकर शरीयत व्यवस्था कायम करने के मंसूबे के साथ काम कर रहे थे. कट्ठरपंथी पाकिस्तानी संगठनों से प्रभावित होकर भारत मे हिंसात्मक जिहाद के माध्यम से चुनी गयी लोकतांत्रिक सरकार को गिराकर हथियारों के बल पर शरिया कानून को लागू करने की योजना बना रहे थे.

सुल्तानगंज, सोनभद्र, कानपुर, रामपुर से हुई गिरफ्तारी

एटीएस ने बताया कि ये लोग अपने इन मंसूबों को पूरा करने के लिए ये लोग अलग-अलग स्थानों पर मीटिंग कर रहे थे. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुल्तानपुर निवासी अकमल रजा, सोनभद्र निवासी सफील सलमानी उर्फ़ अली रज़वी, कानपुर निवासी मो. तौसीफ और रामपुर निवासी कासिम अली के रूप में हुई है.

जंग-ए-जिहाद और शरिया कानून लागू कराने की साजिश

एटीएस ने इन चारों की तस्वीर भी जारी की है. गिरफ्तार किए गए लोगों ने ATS को पूछताछ में बताया कि यह लोग मुसलमानों पर और ज़ुल्मों और ज़्यादतियो के लिए काफिरों के खिलाफ जंग-ए-जिहाद करने और शरिया कानून लागू करने की योजना बना रहे थे.

इसके लिए यह लोग समान मानसिकता वाले लोगों को रेडिकलाइज्ड करके जोड़ रहे थे और अपनी कट्टर धार्मिक मानसिकता के चलते वे कई लोगों को चिन्हित कर आतंकी कार्रवाइयों की योजना बना रहे थे.

एटीएस अब इनके साथियों की तलाश में

अपने इस खतरनाक मंसूबे के लिए वो कई हिंसात्मक जिहादी साहित्यों का संकलन, लेखन और उनके प्रचारित प्रसारित करने का कार्य कर रहे थे. इस काम के लिए यह लोग अपना एक हिंसात्मक ग्रुप बना रहे थे जिसके लिए यह लोग पुरजोर प्रयासरत थे. एटीएस अब इनके अन्य साथियों की तलाश में लगी है.

